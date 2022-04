Der AfD-Landtagsabgeordnete Lars Schieske will am 11. September bei der Oberbürgermeisterwahl in Cottbus antreten. Er bestätigte am Montagabend auf dpa-Anfrage, dass er als Kandidat bereit stünde, wenn er bei der kommenden Mitgliederversammlung gewählt werden würde und bestätigte damit Informationen des rbb.

Am Dienstag wolle sich der AfD-Vorstand zu der Entscheidung äußern. Bei den Landtagswahlen 2019 hatte Schieske im Wahlkreis Cottbus II ein Direktmandat für die AfD geholt. Hauptberuflich ist er bei der städtischen Feuerwehr tätig.

Schieske hat enge Kontakte zum Verein "Zukunft Heimat", der vom Brandenburger Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft wurde. Er gehört in Cottbus zum Kreis der Anmelder von Corona-Demonstrationen.

Im Mai 2020 eskalierte eine von Schieske angemeldete und von "Zukunft Heimat" beworbene Demonstration. Aus einer größeren Gruppe heraus wurden auch Polizisten angegriffen.

Schieske unterstützte Demo gegen Einwanderung über Belarus-Route

Anfang 2021 postete die Freiwillige Feuerwehr des Cottbuser Ortsteils Kiekebusch auf ihrer Facebook-Seite einen Flyer, in dem von "unsinnigen Zwangsmaßnahmen" gegen das Coronavirus die Rede war. Das Faltblatt endete mit der Aufforderung, sich "bei der nächsten Bundestagswahl (..) dafür recht herzlich zu bedanken". Wer Flyer und Facebook-Post verfasst hatte, blieb unklar. Ortswehrführer in Kiekebusch ist Schieske.

Im vergangenen Herbst unterstützte Schieske zudem eine Demonstration gegen illegale Einwanderung über die Belarus-Route, die der Verein "Zukunft Heimat" unter dem Motto "Unsere Heimat geben wir nicht auf" angemeldet hatte.

Der aktuelle Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) hatte im Oktober 2021 erklärt, dass er nicht kandidieren wolle. Der Cottbuser Dezernent für Ordnung und Sicherheit, Thomas Bergner, ist neuer Oberbürgermeisterkandidat für die CDU. Die SPD schickt Tobias Schick, Geschäftsführer des Stadtsportbundes, ins Rennen um das neue Stadtoberhaupt. (Tsp, dpa)