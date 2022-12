Anna Sorokin Gespräch mit einer Hochstaplerin 

Die Verabredung steht, Dienstag, neun Uhr morgens, New Yorker Zeit. Auch die Verbindung für die Videoschalte ist eingerichtet, aber der Bildschirm bleibt schwarz. Nach fünf Minuten schickt sie eine Mail: „Sorry, ich verspäte mich um zehn Minuten“. Es vergeht noch eine Viertelstunde, dann dringt ihre Stimme durch den Lautsprecher des Computers, langgezogen, durchdringend, dabei maximal beiläufig: „Hi, können sie mich hören?“

Sie sei viel beschäftigt dieser Tage, sagt sie: „Ich habe Shootings, es kommen Freunde vorbei und ich arbeite an einigen Projekten“. Dabei sitzt Anna Sorokin in Hausarrest, sie muss eine Fußfessel tragen. Ab und zu kommt unangekündigt ihr Bewährungshelfer vorbei.

Anna Sorokin, geboren in Russland, aufgewachsen in Deutschland, ist die berühmteste Hochstaplerin der Welt. Mit 19 ging sie nach Berlin für ein Praktikum in der Modebranche, dann zog sie weiter: erst nach Paris, dann nach New York, wo sie als Anna Delvey geschickt Kontakte zur High Society knüpfte. Hier beginnt die Geschichte, die sie später ins Gefängnis brachte und zum Netflix-Star machte.

Sorokin gab sich als Millionerbin aus, deren Geld treuhänderisch verwaltet würde, und die Leute glaubten ihr. Sie erfand betrog Bekannte und Freunde, erfand eine Kunst-Stiftung, fälschte Bankdokumente und täuschte Kontakte zu Finanzmangern vor, um ihren luxuriösen Lebenstil zu finanzieren. Aber dann flog der Schwindel auf: 2019 wurde sie von einem New Yorker Gericht zu einer Freiheitsstrafe zwischen vier und zwölf Jahren verurteilt.

Im Gefängnis wurde Sorokin weltweit bekannt: Das „New York Magazin“ widmete ihr eine große Story, ihre Leben wurde für eine Netflix-Serie verfilmt - ihr Talent zur Selbstinszenierung war ungebrochen. Auskosten konnte sie ihren Ruhm aber noch nicht: Kaum war sie im vergangen Jahr wegen guter Führung auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen worden, kam sie abermals hinter Gitter: Ihr Visum war abgelaufen.

Jetzt ist die inzwischen 31-Jährige immerhin schon wieder zuhause, wenn auch nicht frei. Sie sitzt unter dauerndem Hausarrest in ihrer New Yorker Wohnung wehrt sich mit allen Mitteln gegen eine Abschiebung nach Deutschland - und darf nicht einmal ihre Social-Media-Kanäle nutzen. Die Behörden haben es ihr verboten. Warum, weiß sie nicht, sagt Sorokin, ihre simple Vermutung: : „Weil sie es können“. Auch wenn dort gerade nichts passiert, folgen Sorokin aka Delvey auf Instagram mehr als eine Millionen Menschen. Sie hat Fans, die sie für ein Genie halten, das die New Yorker High Society an der Nase herumgeführt hat. Sorokin selbst sieht sich allerdings weder als Kriminelle, noch als eine Art Robin Hood: „Ich versuche selbst noch zu verstehen, wie meine Handlungen von der Öffentlichkeit interpretiert wurden“, erzählt sie, und: „Ich war lange Zeit von der Öffentlichkeit abgeschnitten, meine Perspektive spielte keine Rolle.“

Als sie vor gut einem Jahr das erste mal aus dem Gefängnis kam, habe sie erst lernen müssen, mit ihrer neuen Bekanntheit umzugehen. Sie sagt, sie bereue es, dass sie sich anfangs zu wenig von ihren Taten distanziert habe - glorifiziert werden wolle sie nicht. Niemand solle denken: „Oh, Anna hat ein Verbrechen begangen, kommt damit durch und macht jetzt schicke Dinge“. Das sei ihr wichtig. Die Leute sollen wissen, dass die Zeit im Gefängnis mitunter schrecklich war. Aber was ihre Taten betrifft, bleibt sie dabei: „Das war alles keine böse Absicht. Ich war jung und habe einige schlechte Entscheidungen getroffen.“

Die deutsche Hochstaplerin Anna Sorokin sitzt wegen Ihres ungeklärten Aufenthaltsstatus in Hausarrest, inklusive Fußfessel. Diese setzt sie aber gekonnt in Szene. © Jordan Holmond

Es ist schwer, Sorokin zu fassen. Konkreten Fragen über ihre Vergangenheit weicht sie aus, sie antwortet vage, oft mit belanglosen Gegenfragen. Plötzlich klingelt es, Sorokin springt auf und öffnet ihre Wohnungstür. Es ist ein Männerstimme zu hören: „Alles okay?“ Sie antwortet: „Ja, alles okay, mein Handy war heute morgen nur aus.“ Diese Besuche bekomme sie öfter, erklärt sie beiläufig, als wäre das kaum der Rede wert. Was bedeutet ihr Freiheit? Sorokin überlegt, dann antwortet sie sehr ausführlich. „Freiheit bedeutet für mich, dass ich das tun kann, was ich will, dass ich mich nicht auf andere verlassen muss - nicht der Gnade anderer ausgeliefert zu sein“. Das Schlimmste im Gefängnis sei für sie gewesen, um alles bitten zu müssen. Für die Erfüllung einfachster Wünsche sei sie auf Freunde und Familie angewiesenn gewesen. Eine absolute Freiheit, sagt sie dann, gäbe es aber nicht, und die Menschen würden ja auch irgendwie daran hängen, eingeschränkt zu sein.

Käme sie zurück nach Europa, wäre sie frei - frei von Fußfessel und Hausarrest, frei von Kontrollbesuchen. Doch sie scheint weiter zu träumen von dem großen Erfolg in New York. Hier sei ihr Zuhause, hier lebten ihre Freunde, hier habe sie alle Erfahrungen gemacht, die sie als erwachsenen Menschen ausmachen.

Es klingelt wieder, diesmal ist es ein Lieferant, der ihr das Frühstück bringt. Ist es nicht ziemlich teuer, sich alles liefern zu lassen? Sorokin zuckt mit den Schultern und sagt: „Das kümmert niemanden. Ich muss zuhause sitzen, ich kann nicht arbeiten, ich darf kein Social Media benutzen, ich muss alles bestellen. Aber das ist einzig und allein mein Problem.“ Sie läuft in die Küche und richtet ihre Kamera auf den Herd, eine weiße Skulptur dient als Sockel, alles ist perfekt beleuchtet. Gekocht wurde hier noch nie.

