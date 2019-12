Die politische Künstlergruppe Zentrum für Politische Schönheit hat offenbar im Saarland den Grabstein eines politischen Wegbereiters des Nationalsozialismus entwendet und ist damit auf dem Weg nach Berlin. Das legt eine Kurznachricht nahe, den die Gruppe am Dienstagvormittag auf Twitter veröffentlichte: "BREAKING: Franz von Papen ist in unserer Gewalt!", heißt es darin, dazu ist das Foto eines Grabsteins zu sehen.

Desweiteren steht in dem Tweet "UNFASSBAR: Hitlers Ermächtiger, verantwortlich für Millionen Tote in Europa, wurde so bestraft: 4 Jahre Haft. Im Anschluss: Saus&Braus, dann Ehrengrab in Wallerfangen! So geht deutsche Erinnerungskultur. Dieser Zustand ist beendet".

In einem weiteren Tweet ist dann zu lesen: "Franz von Papen ist auf dem Weg nach Berlin, um die historische Schuld des deutschen Konservatismus aufzuarbeiten."

Die Gruppe hatte am Vortag mit einer Aktion auf sich aufmerksam gemacht, in der es ebenfalls um den Umgang mit den Verbrechen des Nationalsozialismus geht. Am Montagmorgen errichteten sie zwischen Reichstag und Bundeskanzleramt eine "Säule gegen den Verrat an der Demokratie".

Das improvisierte Mahnmal soll an das 1933 vom Reichstag verabschiedete Ermächtigungsgesetz erinnern. Es war die Grundlage für die Aufhebung der Gewaltenteilung und Festigung der nationalsozialistischen Diktatur.

Besonders viel Aufsehen erregte die Aktion, da die Stele die Asche von NS-Opfern enthalten soll.

In diesen Kontext würde eine Überführung des Grabsteins Franz von Papen passen. Der Politiker, der bis 1932 der Zentrumspartei angehörte, war ab 1938 in der NSDAP und gilt als einer der Wegbereiter Adolf Hitlers und seiner Partei gegen Ende der Weimarer Republik.