Mehrere Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag Brandsätze auf ein Gebäude des Robert-Koch-Instituts in Berlin-Schöneberg geworfen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, bemerkte ein Sicherheitsmitarbeiter den Angriff auf das Gebäude in der General-Pape-Straße gegen 2.40 Uhr.

Demnach sollen die Angreifer Flaschen mit brennbarer Flüssigkeit angezündet und auf die Fassade geworfen haben. Eine Fensterscheibe sei zu Bruch gegangen, in einem Raum habe es gebrannt. Der Sicherheitsmitarbeiter habe das Feuer löschen können und die Polizei alarmiert. Verletzt wurde niemand.

Der Staatschutz ermittelt, ob der Angriff politisch motiviert war. Das Robert-Koch-Institut und sein Leiter, Lothar Wieler, gehören zu den Feindbildern von Corona-Skeptikern und Anhängern von Verschwörungstheorien.