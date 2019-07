Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) schließt ein Wohnrecht für Hohenzollern in früheren Preußenschlössern und auch die Herausgabe von bedeutenden Kunstwerken aus Museen der Hauptstadtregion an das Adelsgeschlecht strikt aus. „Ganz klar: Schloss Cecilienhof oder Schloss Lindstedt sind keine Wohngebäude. Auch nicht für die Hohenzollern. Weder kostenlos noch gegen Bezahlung“, sagte Woidke am Montag dem Tagesspiegel.

Brandenburg ist wie Berlin und der Bund einer der Träger der Preußischen Schlösserstiftung. „Das Land Brandenburg achtet darauf, dass die Schlösser öffentlich zugänglich sind und bleiben“, sagte Woidke. Es seien „Volksschlösser“.

Er reagierte damit auf Forderungen des Hauses Hohenzollern, das Tausende Kunstwerke aus Museen Berlins und Brandenburgs zurückhaben will. „Selbstverständlich müssen auch künftig wichtige Kunstgegenstände der öffentlichen Hand öffentlich zugänglich sein“, so Woidke.

Wie berichtet, laufen bereits seit 2014 Geheimverhandlungen der öffentlichen Hand mit dem von Georg Friedrich Prinz von Preußen geführten Haus Hohenzollern über die Eigentumsverhältnisse an Kunstwerken früherer Könige und Kaiser. „Ich hoffe, es gibt eine gütliche Einigung“, sagte Woidke. „Notfalls müssen die Gerichte entscheiden.“