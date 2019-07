Die Hohenzollern wollen die historischen Sammlungen in Museen für die Öffentlichkeit erhalten. Das geht aus einer Erklärung ihres Anwalts Markus Hennig hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. „Das Haus Hohenzollern hat in den Gesprächen wiederholt zum Ausdruck gebracht, dass es seiner historischen Verantwortung und Aufgabe Rechnung trägt“, heißt es darin. „Entgegen verschiedener Berichte ist es aus Sicht des Hauses das primäre Ziel, die Sammlungen in den bestehenden Museen zu erhalten und der Öffentlichkeit weiterhin zugänglich zu machen.“ Dies zeige sich auch darin, dass das Haus Hohenzollern seit Jahrzehnten als größter Leihgeber der preußischen Schlösserverwaltungen und Stiftungen gelte.

Das Haus Hohenzollern, deren Chef der Ururenkel des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. ist, verhandelt mit dem Bund sowie den Ländern Berlin und Brandenburg über die Rückgabe teils sehr wertvoller Kunstobjekte. Der Hohenzollern-Anwalt erklärte, es handle sich nicht um neue Ansprüche. Die Eigentums- und Besitzlage betroffener Vermögensgegenstände aus dem Privatbesitz der preußischen Königsfamilie in Museen und Depots sei seit Jahrzehnten ungeklärt.

Auch nach Ansicht staatlicher Stellen solle eine möglichst einvernehmliche Gesamtregelung gefunden werden, wie sie unter anderem das Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz von 1994 vorsehe. „Selbst wenn das Haus Hohenzollern auf Herausgabe aller fraglichen Objekte bestehen würde, wäre davon nur ein sehr kleiner Teil der Bestände betroffen“, betonte Hennig. Diese Absicht bestehe aber nicht. Die Idee eines „Hohenzollernmuseums“, die von staatlichen Stellen ausgehe, werde außerdem befürwortet.

Woidke schließt Herausgabe von Kunstwerken aus

Im Laufe des Tages meldete sich auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zu Wort: Er schließt ein Wohnrecht für Hohenzollern in früheren Preußenschlössern und auch die Herausgabe von bedeutenden Kunstwerken aus Museen der Hauptstadtregion an das Adelsgeschlecht strikt aus. „Ganz klar: Schloss Cecilienhof oder Schloss Lindstedt sind keine Wohngebäude. Auch nicht für die Hohenzollern. Weder kostenlos noch gegen Bezahlung“, sagte Woidke am Montag dem Tagesspiegel.

Brandenburg ist wie Berlin und der Bund einer der Träger der Preußischen Schlösserstiftung. „Das Land Brandenburg achtet darauf, dass die Schlösser öffentlich zugänglich sind und bleiben“, sagte Woidke. Es seien „Volksschlösser“.

Dietmar Woidke (SPD), Ministerpräsident von Brandenburg, meldete sich nach den Forderungen der Hohenzollern nun zu Wort. Foto: ZB

Er reagierte damit auf Forderungen des Hauses Hohenzollern, das Tausende Kunstwerke aus Museen Berlins und Brandenburgs zurückhaben will. „Selbstverständlich müssen auch künftig wichtige Kunstgegenstände der öffentlichen Hand öffentlich zugänglich sein“, so Woidke.

Wie berichtet, laufen bereits seit 2014 Geheimverhandlungen der öffentlichen Hand mit dem von Georg Friedrich Prinz von Preußen geführten Haus Hohenzollern über die Eigentumsverhältnisse an Kunstwerken früherer Könige und Kaiser. „Ich hoffe, es gibt eine gütliche Einigung“, sagte Woidke. „Notfalls müssen die Gerichte entscheiden.“ (mit dpa)