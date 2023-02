Antisemitische Bedrohung in Berlin Zettel mit Beleidigungen an Bar in Lichtenberg geklebt

Wegen einer anonymen Bedrohung mit antisemitischem Hintergrund wurden Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag in die Hagenstraße nach Berlin-Lichtenberg alarmiert. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 32-jährige Angestellte einer Bar gegen 17.40 Uhr einen am Schaukasten klebenden Zettel entdeckt. Darauf standen in hebräischer Sprache Beleidigungen und Bedrohungen gegen den 49-jährigen israelischen Inhaber des Lokals.

Nach Informationen des Tagesspiegel handelt es sich dabei um die Bar „Morgen wird besser“, die bereits mehrfach antisemitischen Attacken und Anschlägen ausgesetzt war. Im August 2020 hatte es einen Brandanschlag auf die Kneipe gegeben. Nach einer Solidaritätskundgebung und einer Spendenaktion wurde der Laden rund ein Jahr später wiedereröffnet.

Der Droh-Zettel an der Kneipe in Lichtenberg. © Privat

Zum Inhalt des Droh-Zettels sagte der Wirt dem Tagespiegel, darauf stehe unter anderem „Du schmutziger Jude, verschwinde von hier für immer“. Vermutlich sei der Text mithilfe eines Übersetzungsprogramms erstellt worden. Laut dem Wirt hat es wiederholt Bedrohungen gegen ihn und seinen Laden gegeben, zuletzt zwei Bedrohungen im Januar. „Jetzt fängt die Geschichte von Neuem an.“

Laut Polizeiangaben konnte der Zettel komplett entfernt werden. Die weiteren Ermittlungen hat der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.

