Am Mittwochabend beleidigte in Wedding ein 43-jähriger Mann mehrere Passanten antisemitisch, wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte. Nachdem der Mann gegen 18.15 Uhr vorbeilaufende Passanten in der Reinickendorfer Straße beschimpft hatte, alarmierten Zeugen die Polizei.

Anschließend beleidigte der 43-Jährige auch die eingetroffenen Einsatzkräfte. Er weigerte sich, den Beamtinnen und Beamten seine Personalien preiszugeben, und forderte diese stattdessen zum Kampf auf. Die Einsatzkräfte fesselten den Mann, der unter Alkoholeinfluss stand, und verbrachten ihn zur Blutentnahme.

Das Ergebnis der Entnahme liege der Polizei aber noch nicht vor, sagte ein Sprecher der Polizei. Ebenso wenig sei sicher, ob es sich bei den Passanten, die der Mann wahllos beleidigte, um Personen jüdischen Glaubens handelte. Nun muss sich der Mann wegen des Verdachts auf Volksverhetzung verantworten. (Polizeimeldung/Tsp)