An einem Gymnasium in Friedrichshain-Kreuzberg werden gegen einen Sportlehrer Anschuldigungen wegen „sexueller Übergriffe“ erhoben. In einem anonymen Schreiben, das dem Tagesspiegel vorliegt, heißt es, der Pädagoge sei „am ganzen Gymnasium berühmt für seine Grenzverletzungen“. Die Bildungsverwaltung teilte am Dienstag mit, es handele sich „ um einen sehr sensiblen Fall“.

Im Übrigen handele es sich aber um eine „Personaleinzelangelegenheit“, über die die Behördenmitarbeiter „aus rechtlichen Gründen nicht im Detail sprechen dürfen“. Zudem müsse „auch der Schutz der Kinder gewährleistet sein“.

Der Brief ist auf den 24. Februar datiert und an alle maßgeblichen Stellen der Bildungsverwaltung sowie an die Schulleiterin gerichtet. Zudem enthält er die Ankündigung, dass er Ende März an mehrere Medien geschickt werde.

Ausführlich wird geschildert, dass die Lehrkraft eine bestimmte Neuntklässlerin mit Komplimenten überhäuft und sie auffallend häufig habe vorturnen lassen. Vor der ganzen Klasse habe er das Mädchen mit der Hauptdarstellerin aus dem Erotikthriller „Basic Instinct“ verglichen und eine Sequenz des Films „vor der ganzen Klasse“ im Unterricht gezeigt – auch die berühmteste Szene, in der klar wird, dass Stone unter ihrem Rock keine Unterwäsche trägt.

„Dass wir uns öffentlich nur sehr begrenzt äußern dürfen, bedeutet aber keineswegs, dass wir solche Fälle nicht sehr ernst nehmen und intensiv untersuchen“, betonte Referatsleiter Thorsten Metter gegenüber dem Tagesspiegel.

Die Schulaufsicht gehe solchen Vorwürfen so lange nach, „bis sie abschließend beurteilt werden können und alle notwendigen Maßnahmen ergriffen sind“. Dazu zähle, dass die Schulaufsicht zunächst in diesen Fällen Gespräche mit den Beteiligten führe und die Lehrkraft eingehend befrage. Die Maßnahmen der Schulaufsicht reichten dann, wenn sich die Vorwürfe oder Teile der Vorwürfe bestätigen, „von Auflagen für die Lehrkraft bis zu arbeitsrechtlichen Schritten“.

Ob der Sportlehrer nach den Osterferien zunächst freigestellt wird, solange die Klärung andauert, war nicht zu erfahren. Um welche Schule es sich handelt, ist dem Tagesspiegel bekannt.