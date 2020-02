Für einen besseren Schutz von Fahrradfahrern vor rechtsabbiegenden Lastwagen hat der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) zügiges Handeln gefordert. „Wir haben nicht Zeit bis irgendwann. Es muss jetzt schnell gehen“, sagte ADFC-Bundesgeschäftsführer Burkhard Stork am Dienstag in Berlin in Richtung von Kommunalpolitik und Transportbranche. Nach seinen Angaben sind bundesweit seit Jahresbeginn sechs Menschen durch rechtsabbiegende Fahrzeuge getötet worden.

Allein in Berlin wurden seit Jahresbeginn zwei Fälle erfasst, in denen Frauen (68 und 79 Jahre alt) auf diese Weise ums Leben kamen. Auch eine dritte Frau (35) starb – allerdings war es dabei ein Bus, der rechts abbog. Nach ADFC-Angaben schwankte die Zahl der bundesweit erfassten tödlichen Lkw-Abbiegeunfälle in den vergangenen Jahren zwischen 28 (2013) und 38 (2017). Daten für 2019 lagen noch nicht vor. Insgesamt starben laut Statistischem Bundesamt von 2015 bis 2017 jeweils rund 400 Radfahrer im Jahr bei Unfällen. 2018 waren es 445, fast so viele wie getötete Fußgänger.

„Die Art, wie Kreuzungen in Deutschland gestaltet sind, begünstigt schwerste Unfälle. Wenn an der Ampel Lkw und Rad direkt nebeneinander stehen und gleichzeitig Grün bekommen, ist höchste Gefahr im Verzug“, erklärte ADFC-Geschäftsführer Stork.

Experte: Problem liegt nicht nur bei Rechtsabbiegern

Die wahre Dimension des Problems liege damit gar nicht unbedingt beim rechtsabbiegenden Lkw, sagt der Leiter der Unfallforschung der Versicherer, Siegfried Brockmann. Aus seiner Sicht gibt es aber Maßnahmen, mit denen gleich mehrere Arten von Unfällen vermieden werden könnten. „Separate Abbiegephasen würden zur Vermeidung von Pkw- und Lkw-Unfällen einen unglaublichen Vorteil bringen. Das Auto hat Rot, der Radfahrer Grün - und umgekehrt.“ Das sei nicht überall machbar, aber an Unfallschwerpunkten solle es geprüft werden.

Was ADFC und Transportbranche fordern

Den Umbau von Kreuzungen, getrennte Grünphasen für Radler und Rechtsabbieger an Ampeln sowie mehr Lkw-Nachrüstungen mit Abbiegeassistenten fordern auch der ADFC und der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL). Am Dienstag haben sie gemeinsame Forderungen zum Vermeiden solcher Unfälle vorgelegt.

BGL-Vorstandssprecher Dirk Engelhardt betonte, beide Verbände „eint das Anliegen, die angespannte Situation auf den Straßen zu entschärfen“ und „Radfahrende besser vor schrecklichen Kollisionen mit Lastwagen zu schützen“. Die Branche sehe sich auch in der Fürsorgepflicht für ihre Fahrer, die durch die Unfälle traumatisiert würden.



Zum Ablauf der Unfälle betonte Unfallforscher Brockmann, dass Lkw-Fahrer im Stand alles um sich herum sehen könnten, wenn sie alle Spiegel benutzten – tote Winkel gebe es dabei nicht mehr. Das Problem sei in vielen Fällen, dass der Lkw dann ein Stück vorfahre und Radfahrer neben sich vorbeilasse, die er erkannt habe. Dann kämen weitere Radfahrer von hinten nach, die Vorfahrt haben. Zudem queren noch Fußgänger die Straße, auf die der Fahrer achten muss.

Der gefährliche Irrtum

„Im Stadtverkehr passiert es dann doch, dass der Fahrer meint, er habe noch geschaut und da war keiner“, so Brockmann. Gerade wenn das Führerhaus schon etwas schräg stehe, sehe der Fahrer aber nicht mehr dasselbe wie zu Beginn.

Europaweit ist die Einführung von Abbiegeassistenten für Lkw bereits beschlossen. Diese werden aber erst ab 2022 schrittweise verpflichtend, ab Juli 2024 müssen laut EU-Beschluss alle neuen Lkw damit ausgerüstet sein. Dieser Zeitplan gilt vielen als unzureichend. Sie setzen sich für eine schnellere Einführung solcher Systeme ein. (Tsp/dpa/AFP)