Gehen lassen wollen ihn die Fachpolitiker im Senat, die Kollegen in der Charité nicht. Ist Ulrich Frei, 73 Jahre, Professor, Nieren-Spezialist, doch ein gut vernetzter, selten aus der Ruhe zu bringender Multifunktionär. Am Montag übergab der Vize-Chef der Charité sein Amt an Martin Kreis, der jahrelang die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie am Steglitzer Campus "Benjamin Franklin" leitete.

Kreis folgt, das weiß er, nicht nur einem Arzt, eher einem Hochschulstrategen, einem De-facto-Politiker. Mit Angela Merkel steht Frei via SMS in Kontakt. Die Kanzlerin interessierte offenbar, ob sich Millionen-Investitionen in dieser oder jener Disziplin wirklich lohnen. Und wie die Charité gefährdete Politprominente – zuletzt Alexej Nawalny – versorgen wird.

Martin Kreis wird im Charité-Vorstand künftig für die Krankenversorgung zuständig sein. Promo Charité

Frei, der als Internist in Hannover anfing, kam 1993 nach Berlin. Die Charité gab es so noch nicht, erst zehn Jahre später wurde durch hochschulmedizinische Ost-West-Fusionen die größte Universitätsklinik Europas geschaffen. Deren Ärztlicher Direktor wurde Frei 2004, also derjenige, der das Großkrankenhaus im Alltag steuerte. Und sich immer wieder öffentlich erklären musste: zu den Serratien-Keimen auf der Frühchenstation 2012, dem großen Pflegestreik 2015, dem Aufnahmestopp auf der Kinderonkologie 2019, zuletzt zur Corona-Pandemie. Frei erklärte im Brummton vor den Kameras, woran es gelegen habe, was man anders machen wolle und weshalb – unbestritten! – die gesellschaftliche Gesamtlage mitursächlich sei.

Mit Freis Ruhestand verändert sich die Charité-Spitze abermals; 2019 ging sein langjähriger Chef, der Neurologe Karl Max Einhäupl, in Rente. Den Vorstand führt nun Pharmakologe Heyo Kroemer. Erst seit November gehört Carla Eysel (für Pflege und Personal) dem Gremium an, bald tritt Christopher Baum (für das Berliner Institut für Gesundheitsforschung) dazu. Mit der Charité als Nukleus, daran hat auch Frei entscheidend mitgewirkt, soll Berlin auf Wunsch des Senats als "Gesundheitsstadt 2030" zur internationalen Medizinmetropole werden.