Astrazeneca ist am Donnerstag wieder freigegeben worden - und auch im Impfzentrum im ehemaligen Flughafen Tegel wurde am Freitag wieder geimpft. Die Impfungen mit dem Vakzin wurden zwischenzeitlich wegen vermutetem gesundheitlichen Risiko ausgesetzt und der Impf-Betrieb für einige Tage eingestellt. Jedoch herrschte am Freitagmorgen schon wieder reges Treiben an Tegels Terminals.

Wie viele Menschen genau bisher mit und auch ohne Termin gekommen sind, will am Morgen noch keiner vom Sicherheitspersonal beantworten. Auffällig jedoch: Alle paar Minuten kommen Busse mit bis zu zehn Passagieren an und steigen in den Shuttlebus, um zu den Terminals zu gelangen.

Viele Impflinge kommen mit dem Taxi oder dem eigenen Pkw und passieren die Sicherheitskontrolle. „Einmal zum Impfen bitte“, sagt eine ältere Frau als sie am Wachpersonal vorbeifährt. Sie lacht und fährt anschließend ihr Autofenster wieder hoch. Zweifel wegen der jüngsten Aufregung um gesundheitliche Risiken bei Astrazeneca hat sie anscheinend nicht.

Am Montag wurde der Impfstopp verhängt, für drei Tage mussten deshalb alle Impftermine abgesagt werden. Nun soll alles unbürokratisch zugehen, die schon vergebenen Termine sollen unkompliziert nachzuholen sein. Mariana Garcia hätte ihren Termin eigentlich am Mittwoch gehabt. Als die 59-Jährige hörte, dass das Mittel wieder freigegeben wurde, rief sie sofort bei der Hotline an, doch niemand wusste Bescheid. „Ich bin heute morgen dann einfach so hergekommen“, sagt sie.

„Kurz etwas schwindelig, Hauptsache geimpft“

„Das hat geklappt. Ich war zehn Minuten im Impfzentrum, alle waren sehr nett und jetzt bin endlich geimpft.“ Sie sei froh, dass Astrazeneca wieder freigegeben wurde - auch wenn sie die Impfung nicht komplett ohne Nebenwirkungen vertrug. „Mir wurde kurz etwas schwindelig“, sagt sie. „Aber Hauptsache geimpft.“

Auch Karolin Menz konnte heute ihren Impftermin in Tegel nachholen. Eigentlich sollte sie bereits am Donnerstag geimpft werden. Die 34-Jährige arbeitet als Krankenpflegerin in Spandau und ist Risikopatientin. Dass sie die Impfung nun hat, erleichtert sie. „Ich arbeite mit geistig und körperlich beeinträchtigten Jugendlichen. Da ist die Impfung echt wichtig“, sagt sie. Vor den Nebenwirkungen habe sie keine Angst - aber auch ihr wurde zwischenzeitlich etwas schwindelig.

Karolin Menz arbeitet als Krankenpflegerin in Spandau und ist Risikopatientin. Dass sie die Impfung nun hat, erleichtert sie. Foto: Louise Otterbein

Nicht alle blicken der Astrazeneca-Impfung optimistisch entgegen

Doch nicht jeder blickt der Impfung mit Astrazeneca und möglichen Nachwirkungen optimistisch entgegen. Eine ältere Frau verlässt das Impfzentrum. „Ich wollte eine andere Impfung hier bekommen, Astrazeneca will ich nicht“, sagt sie. Deshalb wurde sie wieder weggeschickt. „Erst wurde der Impfstoff ausgesetzt, jetzt soll er wieder eingesetzt werden. Dem traue ich nicht.“

Oktay Erdinch ist ebenfalls misstrauisch - trotzdem ist der 46-Jährige am Freitagmorgen hergekommen. „Klar habe ich Angst vor Nachwirkungen. Der Impfstoff ist so neu, da weiß man ja nie, ob man dem Ganzen trauen kann“, sagt er. Der Freiheitswille überwiege bei ihm jedoch.

Oktay Erdinch ist trotz seiner Bedenken wegen Astrazeneca am Freitagmorgen nach Tegel zum Impfen gekommen. Foto: Louise Otterbein

„Ich will mich wieder freier bewegen und reisen können, irgendwann muss das alles ja mal enden.“ Deshalb nehme er entgegen seiner Bedenken auch das Vakzin von Astrazeneca.

Obwohl am Freitag viele Menschen zum Impfen kamen, deren Termine in den letzten Tagen ausfallen mussten, ist nach Angaben des Sicherheitspersonals nicht mehr Betrieb als in den letzten Wochen. Bisher verteile es sich gut über den Tag, sodass die paar weiteren Patienten gar nicht auffallen würden.