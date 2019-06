Am Montagabend ist ein 39 Jahre alter Mann am Mehringplatz in Kreuzberg lebensgefährlich mit einer Flasche verletzt worden. Das teilte die Berliner Polizei am Morgen mit. Gegen 19.30 Uhr seien der Verletzte und seine 33-jährige Begleiterin mit einem Unbekannten in einen Streit geraten.

Nach dem verbalem Streit habe der Unbekannte dem Kontrahenten eine Flasche auf den Kopf geschlagen. Die behandelnden Ärzte hätten später lebensgefährliche Verletzungen festgestellt. Die Begleiterin des Verletzten sei zu Boden gestoßen worden. Anschließend floh der Angreifer mit einer anderen Frau. Die Kripo-Direktion 5 ermittelt. (Tsp)