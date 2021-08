In der Nacht zu Mittwoch haben in Berlin fast zeitgleich elf Autos an fünf verschiedenen Orten gebrannt - nach Tagesspiegel-Informationen handelt es sich bei den Fahrzeugen um Firmenwagen des Immobilienkonzerns Vonovia.

Wie die Feuerwehr mitteilte, seien die Einsatzkräfte nach Friedrichsfelde, Tempelhof, Lichtenberg, Steglitz und Wedding gerufen worden, um die Fahrzeuge zu löschen. Verletzt wurde niemand.

Polizei-Informationen zufolge brannte zunächst gegen 1.45 Uhr in der Straße Alt-Friedrichsfelde ein Kleintransporter auf einem Parkplatz komplett aus, fünf weitere Fahrzeuge wurden durch die Flammen beschädigt.

Um zehn vor zwei alarmierten Zeugen die Feuerwehr in die Weddinger Schwyzer Straße, weil dort ein Fahrzeug in Flammen stand. Zwei weitere Autos wurden beschädigt.

Gegen 2 Uhr musste die Feuerwehr einen Kleintransporter im Arendsweg in Alt-Hohenschönhausen löschen, nachdem Zeugen an dem Fahrzeug Rauch gesehen hatten. Zwei weitere Autos wurden auch hier beschädigt.

Ebenfalls um kurz vor 2 Uhr entdeckten Anwohner in der Schaffhausener Straße in Tempelhof einen brennenden Kastenwagen, nachdem sie einen lauten Knall gehört hatten. Die Feuerwehr löschte die Flammen, die auch hier zwei weitere Fahrzeuge beschädigt hatten.

Zuletzt brannte ein Fahrzeug in der Steglitzer Gurlittstraße beinah komplett aus, noch bevor die von einem Anwohner alarmierten Einsatzkräfte das Feuer löschen konnten. Der Polizeiliche Staatsschutz, der für politisch motivierte Taten zuständig ist, hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen.

Der Dax-Konzern Vonovia versucht momentan zum dritten Mal, seinen Rivalen Deutsche Wohnen zu übernehmen. Zuvor war Vonovia mit dem Versuch gescheitert, die Mehrheit der Deutsche-Wohnen-Aktien zu übernehmen. Scharfe Kritik an dem Deal übte zuletzt die Linke - auch wegen der teilweisen Steuerfreiheit, die der Immobilienriese nach der Fusion genießen würde.

Vonovia mit Sitz in Bochum besitzt (Stand Ende März) knapp 415.000 Wohnungen, davon gut 354.000 in Deutschland. Die Deutsche Wohnen ist der größte Privatvermieter in Berlin: Rund 114.000 ihrer insgesamt mehr als 155.000 Wohnungen stehen im Großraum der Hauptstadt. (mit dpa)