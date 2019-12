Drei Schüler sollen einen 14-Jährigen während des Sportunterrichts in Berlin-Marienfelde gefesselt, gewürgt und antisemitisch beleidigt haben. Der Junge erlitt bei der Attacke am Donnerstagvormittag an einer Oberschule an der Straße Alt-Marienfelde Rötungen am Hals, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt. Ersten Erkenntnissen zufolge ließen die mutmaßlichen Angreifer erst von dem 14-Jährigen ab, als der Sportlehrer einschritt. (dpa)