Der Angriff auf Dutschke, der war für Zehntausende junger, zorniger Leute deshalb auch ein Angriff auf ihre Generation. Mit Dutschke sollten auch ihre Ideen und Forderungen sterben. So empfanden es viele.

Doch Dutschke überlebte, allerdings mit bleibenden Schäden. Auch Bachmann landete auf dem OP-Tisch. Kurz nach der Tat, aus seinem Versteck auf einer Baustelle in der Nestorstraße 54, schoss er um sich. Polizeikugeln trafen ihn in Brust und Arm. Auch er überlebte.

In vielen Städten herrschte Aufruhr

Während Täter und Opfer ums Überleben kämpften, herrschte in vielen Städten Aufruhr. In 27 Städten gab es über die Ostertage Demonstrationen mit jeweils 5000 bis 18.000 Teilnehmern, in 50 Städten blockierten Demonstranten den Verkehr. In München starben ein Pressefotograf und ein Student, der tödlich von Steinen getroffen wurde; mehr als 400 Demonstranten und 54 Polizisten wurden insgesamt verletzt. Und nicht bloß Studenten protestierten auf den Straßen, auch Schüler, Angestellte, Arbeiter, Lehrlinge. Die Welle hatte alle erfasst.

Aber am heftigsten waren die Proteste in Berlin. Unmittelbar nach dem Attentat saßen SDS-Funktionäre mit weiteren Rebellen zusammen und berieten über angemessene Antworten. Schnell waren sich alle einig, „dass etwas geschehen muss“.

Und sehr bald war auch klar, wo: In der damaligen Kochstraße lag das Verlagshaus des Springer-Konzerns, 19 Stockwerke hoch, bronzefarben, direkt an der Mauer, für die wütenden Demonstranten das Sinnbild der reaktionären Gesellschaft, die Quelle der Hetze gegen die rebellische Generation. Im Radio lief die Falschmeldung, Dutschke sei seinen Verletzungen erlegen, das heizte die Stimmung noch mehr an.

Vereint. Seit 1996 wird in Kreuzberg an den Verlagschef, seit 2008 an den Studentenführer erinnert. Johannes Eisele/dpa

In der Technischen Universität hatten sich bereits 2000 Studenten versammelt, sehr schnell wurde das Marschziel festgelegt: das Springer-Hochhaus. SDS-Funktionär Bernd Rabehl verkündete: „Ich erinnere daran, dass auch Neubauer und Schütz zusammen mit der Springer-Presse die Verantwortung für einen Mörder tragen, der sich an Rudi herangemacht hat, um ihn niederzuschießen. Und ich spreche ganz deutlich aus, die wirklich Schuldigen heißen Springer, und die Mörder heißen Neubauer und Schütz.“ Klaus Schütz (SPD) war Regierender Bürgermeister, Kurt Neubauer Innensenator.