Der Demonstrationszug marschierte nach Kreuzberg, Sprechchöre ertönten: „Springer – Mörder“ und „,Bild‘ hat mitgeschossen“. Vor dem Springer-Hochhaus warteten gerade mal 200 Polizisten, es war Ostern, es war kaum Personal verfügbar. Die Demonstranten waren verblüfft. Sie hatten mit Stacheldraht und Heerscharen von Polizisten und damit massiver Gegenwehr gerechnet. Nun aber verließ die meisten der Mut, der Sturm blieb aus. Und die paar Rebellen, die aufs Gelände vordrangen, stießen sehr schnell „auf die geballte Macht der Arbeiterklasse“, sagte Rabehl später. Die Arbeiterklasse zeigte sich in Form von Druckern, die mit Hartgummistäben ihre Arbeitsplätze verteidigen würden. Der Kommunarde Dieter Kunzelmann blieb an der Drehtür des Eingangs hängen, Arbeiter wollten ihm rote Farbe über den Kopf schütten. Leitende Springer-Mitarbeiter retteten ihn. Eine fast schon skurrile Szene.

Aber zumindest die Auslieferung der Zeitungen wollten die Demonstranten nun verhindern. Einige warfen Steine auf die Glasfassaden der Eingangshalle. In der Menge stand auch Ulrike Meinhof, damals renommierte Kolumnistin. Noch war sie nicht in den Untergrund abgetaucht, noch hatte sie nicht die Rote Armee Fraktion (RAF) mitbegründet.

Auch Fensterscheiben der Druckerei gingen zu Bruch, auf einmal flogen Steine, Fackeln und kleine Brandbomben. Peter Urbach, ein Agent Provocateur des Berliner Verfassungsschutzes, hatte sie verteilt. Die Drucker löschten alle Brandsätze, die durch die Fenster in Richtung der riesigen Papierrollen geflogen waren. Auch Barrikaden hatten die Demonstranten gebaut, doch die schob die Polizei zur Seite. Einige Springer-Fahrzeuge waren ausgebrannt, die restlichen konnten die Zeitungen trotzdem ausliefern, wenn auch mit Verspätung. Die Schlagzeile von „Bild“ lautete: „Terror in Berlin“.

Verletzter Attentäter. Josef Bachmann. Foto: Chris Hoffmann/dpa

Für einzelne Demonstranten leitete der Aufruhr in der Kochstraße eine militante Karriere ein. Einer von ihnen war Michael Baumann. „Als ich vor den Flammen gestanden bin, ist mir klar geworden: Hier kannst du etwas erreichen“, sagte er später. Später gründete Baumann mit Gesinnungsgenossen die terroristische „Bewegung 2. Juni“. Und Ulrike Meinhof wurde zum Sprachrohr der Roten Armee Fraktion (RAF).

Einen Tag nach den Protesten vor der Springer-Zentrale war die bekannte Journalistin noch bloß verbal radikal: „Zündet man ein Auto an, ist das eine strafbare Handlung. Werden Hunderte Autos angezündet, ist das eine politische Aktion“, verkündete sie.

Im Mai 1970 ging Ulrike Meinhof in den Untergrund. Josef Bachmann, wegen versuchten Mordes zu sieben Jahren Haft verurteilt, erlebte es nicht mehr. Er stülpte sich im Februar 1970 im Gefängnis eine Plastiktüte über den Kopf und erstickte. Rudi Dutschke ließ sich 1970 in Arhus, Dänemark, nieder. Er musste mühsam wieder Sprechen und Lesen lernen. Aber letztlich kostete ihn das Attentat doch noch das Leben. Weihnachten 1979 erlitt er in seiner Badewanne einen epileptischen Anfall, Spätfolgen der Schussverletzungen. Dutschke ertrank. Er wurde 39 Jahre alt.

Elf Jahre zuvor hatte er Berliner Fernsehreportern erklärt: „Natürlich kann immer mal ein Wahnsinniger oder ein Neurotiker auf mich etwas verüben, aber ich habe keine Angst.“ Das Interview gab er am Morgen des Gründonnerstag 1968. Ein paar Stunden später klingelte Josef Bachmann an der Tür der SDS-Zentrale.