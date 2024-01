Arzt-Attest wegen angeblichen Durchfalls Anklage gegen Abou-Chaker-Brüder wegen falscher Krankschreibungen

Eine womöglich vorgetäuschte Krankheit, eine bekannte Großfamilie und ein fragwürdiger Mediziner – zwei Brüder aus dem Abou-Chaker-Clan sind wegen Gebrauchs falscher Arztatteste angeklagt.

Ein 44-Jähriger aus der Familie, der einst als Kopf der Poker-Räuber aus dem Hyatt-Hotel bekannt wurde, soll wegen Anstiftung zum Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse vor Gericht.

Der Mann soll im Herbst 2022 einen niedergelassenen Arzt aus Neukölln dazu gebracht haben, unzutreffende Krankschreibungen wegen Gastroenteritis (Magen-Darm-Entzündung) und Durchfalls auszustellen. Das teilte Berlins Staatsanwaltschaft am Montag mit, ohne die Namen der Angeklagten zu nennen.

Kooperierte der Arzt mit dem Clan?

Eines der Atteste soll sein 42-jähriger Bruder in einem Gerichtsverfahren wegen eines Verkehrsdelikts genutzt haben, um nicht im Prozess erscheinen zu müssen. Da er nicht selbst in der Praxis gewesen sei, könne der Arzt ihn nicht diagnostiziert haben. Dieser jüngere Bruder ist wegen Verwendens unrichtiger Gesundheitszeugnisse und Urkundenfälschung angeklagt. Er habe nämlich, so der Vorwurf, zudem noch gefälschte Atteste verwendet.

Hintergrund des Falls ist eine Verhandlung wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, das die Haftpflichtversicherung für Autos regelt. Der 42-Jährige blieb einer der Sitzungen fern, inzwischen wurde er in der Verkehrssache zu einer Geldstrafe verurteilt.

Im anstehenden Attest-Verfahren wird erwartet, dass der Neuköllner Arzt aussagt. Unter Ermittlern heißt es, der Mediziner sei in den vergangenen Jahren öfter von Angehörigen des Clans „genutzt“ worden.

Nun wird zu klären sein, inwiefern der Neuköllner Arzt mit den Brüdern kooperierte. Angeklagt ist der Mediziner nicht. Seine Praxis befindet sich nah am Rollbergkiez, in dem die meisten Angehörigen der Großfamilie lebten, bevor sie überwiegend in teurere Wohngegenden zogen.

Auch im Bushido-Verfahren angeklagt

Der 42-jährige Angeklagte steht schon mit drei älteren Brüdern – darunter Arafat Abou-Chaker – im Verfahren um den Streit mit dem Musiker Bushido vor Gericht. Arafat Abou-Chaker war jahrelang dessen Manager. Rapper Bushido wurde in dieser Zeit zum Star, spätestens 2018 wollte sich Bushido von dem Clan-Mann trennen. Der forderte von dem Musiker daraufhin angeblich Geld.

Seit August 2020 geht es vor Gericht darum, ob sich einige der Abou-Chaker-Brüder der gefährlichen Körperverletzung, Freiheitsberaubung, versuchten schweren räuberischen Erpressung und Beleidigung schuldig gemacht hat. Zwei Brüder, darunter der 42-Jährige mit den Attesten, sollen durch eine Drohkulisse mitgewirkt haben. Ein vierter Bruder ist wegen anderer Vorwürfe angeklagt.