Der Waldbrand bei Frohnsdorf nahe Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) ist offenbar mittlerweile gelöscht. Das berichtet der rbb unter Berufung auf die Einsatzleitung der Brandenburger Feuerwehr. Demnach zeigen Drohnen-Bilder, dass es derzeit keine offenen Brände mehr gibt. Es komme aber noch zu einer starken Rauchentwicklung. 180 Einsatzkräfte seien vor Ort, um Glutnester zu bekämpfen.

Außerdem helfe die Bundeswehr mit Löschflugzeugen bei der Brandbekämpfung.

Tagesspiegel Background Energie & Klima Kohleausstieg, Klimawandel, Sektorkopplung: Das Briefing für den Energie- und Klimasektor. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO. Jetzt kostenlos testen!

Die Löscharbeiten werden erschwert, da es sich bei der Waldfläche auch um Kampfmittelverdachtsgebiet handelt. Am Samstag galt landesweit die höchste Waldbrand-Gefahrenstufe 5. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat die Einsatzleitung übernommen.

Auch in der Nacht waren zahlreiche Einsatzkräfte aus der Region vor Ort gewesen, auch die Feuerwehr Potsdam rückte aus, die Wasserwerfer der Brandenburger Polizei wurden eingesetzt. "Vielen Dank an alle Hilfsorganisationen, die bei diesen hohen Temperaturen über ihre Grenzen gehen", schrieb der Katastrophenschutz des Landkreises bei Facebook. Und: "Wir befinden uns derzeit zum Waldbrand an derselben Stelle wie auch 2018. Danke an die Einwohner, die uns hier fleißig unterstützen."

Am Freitag waren bereits 380 Kräfte im Einsatz gewesen. Eine massive Rauchwolke sei bis in den Süden Brandenburgs zu sehen, sagte Raimund Engel, Waldbrandschutzbeauftragter des Landes Brandenburg.

Der Einsatz der Feuerwehrleute könnte schwierig werden, da es sich auch um Fläche im Kampfmittelverdachtsgebiet handele. Foto: dpa / Jörg Carstensen

Der Katastrophenschutz bat die die Bevölkerung am Freitag, im Gebiet um Treuenbrietzen, Linthe und Niemegk, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Kreissprecherin sagte, die Lage sei dynamisch. „Der Wind dreht sich, es ist wieder sehr trocken“, sagte Metzler. Bislang seien aber keine Ortschaften in Gefahr, betonte sie.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräteherunterladen können.]

2018 hatten in Treuenbrietzen mehrere Tage lang Flammen in dem Waldstück südwestlich von Berlin gewütet. Damals waren rund 400 Hektar Wald zerstört worden.

Mehr zum Thema Temperaturen bis zu 34 Grad in Berlin Sehr hohe Waldbrandgefahr – Senat fordert Einhaltung von Rauch- und Grillverbot

Aufgrund des Großbrandes mussten mehr als 500 Menschen die Dörfer Frohnsdorf, Klausdorf und Tiefenbrunnen verlassen. (mit dpa)