SPD und Grüne haben sich bei ihrem ersten Sondierungsgespräch nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus viel Zeit genommen. Das Treffen in der SPD-Landesgeschäftsstelle dauerte am Freitag fünfeinhalb Stunden, wie es aus Parteikreisen hieß. Ergebnisse wurden nicht bekannt.

Zuerst kam die Verhandlungsgruppe der Grünen aus der Berliner SPD-Parteizentrale heraus. Bettina Jarasch sagte, es seien „sehr konstruktive Gespräche, die sich wirklich an den großen Themen, die diese Stadt in den nächsten Jahren anzugehen hat, orientiert haben“.

Es habe sich gezeigt, dass es „auch für unsere Konfliktthemen überall Lösungen geben kann. Das freut mich erstmal sehr“, sagte Jarasch. Sie ging auf die Themen aber nicht näher ein. Sie freue sich auf die „Vertiefung der Gespräche“.

Es wird also eine zweite Sondierungsrunde zwischen SPD und Grünen in der kommenden Woche geben. Der SPD-Partei- und Fraktionschef Raed Saleh wisse jetzt, „welche die richtigen Biokekse sind, weil ich ihn ein bisschen durchfüttern musste“.

Ein paar Minuten später kam Saleh aus dem Kurt-Schumacher-Haus und sagte nur diese Worte: „Es waren Gespräche in konstruktiver und guter Atmosphäre. Jetzt werden heute noch Sondierungen mit der Linken aufgenommen und am Montag mit der CDU und FDP.“

Protest vor der SPD-Zentrale

Vor der Sondierungsrunde am Freitagmorgen zwischen SPD und Grünen versammelten sich rund 50 streikende Beschäftigte von Vivantes und Charité gegenüber der SPD-Parteizentrale in der Müllerstraße. SPD-Spitzenkandidatin und Parteichefin Franziska Giffey kam mit Co-Parteichef Raed Saleh aus dem Kurt-Schumacher-Haus heraus und sicherte den Pflegenden zu, sich für ihr Anliegen nach besseren Tarifverträgen einzusetzen.

Die grüne Verhandlungsgruppe mit den Parteichefs Nina Stahr und Werner Graf sowie der Spitzenkandidatin Bettina Jarasch wurde von den drei weiteren Verhandlungsführern der SPD, Ina Czyborra, Iris Spranger und Andreas Geisel (alle stellvertretende Landesvorsitzende) begrüßt. Um Punkt 9 Uhr begann die auf fünf Stunden angesetzte erste Sondierungsrunde in der Parteizentrale der SPD. Am Ende ging es sogar fünfeinhalb Stunden.

Am Nachmittag um 16 Uhr sollen die Sondierungsgespräche zwischen SPD und Linken stattfinden. Die Linke wird mit Parteichefin Katina Schubert, Spitzenkandidat Klaus Lederer, den beiden Fraktionsvorsitzenden Anne Helm und Carsten Schatz sowie Landesgeschäftsführer Sebastian Koch als Protokollant die Gespräche führen.

"Wir gehen in die Gespräche mit dem Ziel Koalitionsverhandlungen zu führen", sagte Schubert dem Tagesspiegel. Zwei Punkte sind in diesem Gespräch entscheidend dafür, ob es eine weitere Sondierungsrunde gibt: Finden Linke und SPD einen gemeinsamen Weg, wie mit dem Ausgang des Enteignungs-Volksentscheids umgegangen wird?

Franziska Giffey kündigte an, dass ein Gesetzestext, der ausgearbeitet werden muss, rechtssicher sein müsse. Der zweite Aspekt sind die Finanzen. Angesichts weiterer Investitionen und coronabedingten Mindereinnahmen in den nächsten Jahren muss eine gemeinsame, mittelfristige Finanzstrategie gefunden werden.

Am Montag erwartet die SPD um 9 Uhr die CDU zu Sondierungen. Die CDU-Runde bilden Partei- und Fraktionschef Kai Wegner, Generalsekretär Stefan Evers, die stellvertretenden Landesvorsitzenden Manja Schreiner und Frank Balzer sowie Cornelia Seibeld, Vizepräsidentin des Abgeordnetenhauses.

Wegner stellte nach seiner Wahl zum Fraktionschef klar, dass die CDU für einen Neustart in Berlin bereit sei. "Dass dieser dringend notwendig ist, ist nicht erst durch das haarsträubende Wahlchaos deutlich geworden. Auch die Berlinerinnen und Berliner wollen, dass Berlin seine Chancen endlich nutzt. Wir stehen bereit, Verantwortung zu übernehmen. Wir werden aber nur in eine Regierung eintreten, wenn es einen echten Politikwechsel gibt. Schluss mit Ideologie, her mit pragmatischer Politik. Schluss mit Gegeneinander, her mit Lösungen, die für alle funktionieren", sagte Wegner.

Konstruktiv und lösungsorientiert werde man in die Sondierungsgespräche gehen. Allerdings wolle man "nicht um jeden Preis regieren, sondern nur, wenn sich wirklich etwas ändert, wenn wir es hinbekommen, dass Berlin wieder an allen Stellen funktioniert", sagte Wegner.

Die FDP wird am Montagnachmittag ab 16 Uhr in der SPD-Parteizentrale in der Müllerstraße erwartet. Der FDP-Landesvorsitzende Christoph Meyer sagte dem Tagesspiegel, man wolle "ein Gefühl bekommen, ob die SPD und Franziska Giffey einen Neustart wollen". Die FDP-Verhandlungsgruppe bilden Meyer, dazu Fraktionschef, Landesvize und Spitzenkandidat Sebastian Czaja, die parlamentarischen Geschäftsführer Paul Fresdorf und Björn Jotzo sowie die stellvertretende Landesvorsitzende Daniela Kluckert.

Am Mittwoch wollen sich CDU und FDP zu einer eigenen Sondierungsrunde ab 15 Uhr in der CDU-Landesgeschäftsstelle treffen. Die Sondierungsgespräche sollen in der kommenden Woche vor Beginn der Herbstferien abgeschlossen sein.