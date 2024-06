Auch Greta Thunberg rief zur Demo auf Mehr als tausend Menschen bei Palästina-Protest in Prenzlauer Berg

Rund 1600 Menschen haben sich nach Polizeiangaben in Berlin an einer propalästinensischen Demonstration beteiligt. Unter dem Motto „Stoppt den Gaza-Genozid“ zogen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Samstagnachmittag vom U-Bahnhof Eberswalder Straße in Prenzlauer Berg über die Torstraße in Mitte. Ziel sollte der Berliner Dom sein.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin kam es vereinzelt zu vorübergehenden Festnahmen, um die Identität von Teilnehmern festzustellen. Grund dafür sollen volksverhetzende Äußerungen gewesen sein. Unterwegs gab es immer wieder Gegenprotest: An der Torstraße und am Rosenthaler Platz hatten sich etwa proisraelische Demonstranten versammelt.

Auch die durch ihren Klimaprotest bekannt gewordene Aktivistin Greta Thunberg hatte zur Teilnahme an der Demonstration aufgerufen. „Wenn du an diesem Samstag in Berlin bist, wirst du gebraucht bei der Demonstration gegen den Genozid in Palästina“, hatte die 21-jährige Schwedin in einem kurzen Video gesagt, das über Instagram verbreitet wurde.

Am Nachmittag hatte es in Berlin im Einkaufzentrum Alexa eine Protest-Aktion im Kontext mit dem Gaza-Krieg gegeben. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich etwa 60 propalästinensische Demonstranten. Aktivisten riefen dabei zum Boykott Israels und des Technologiekonzerns Siemens auf. Die als Flashmob organisierte Kundgebung sei schnell beendet gewesen. Auch hier gab es Festnahmen.

Am Oranienplatz in Kreuzberg startete am frühen Abend eine weitere propalästinensische Demonstration mit rund 130 Teilnehmern laut Polizei. Die Kundgebung mit dem Titel „Solidarität mit Palästina“ sollte zum Alexanderplatz führen.

Am Abend war noch eine Kundgebung am Breitscheidplatz in Charlottenburg geplant. Die Polizei begleitete die propalästinensischen Versammlungen nach eigenen Angaben mit insgesamt rund 450 Einsatzkräften.

Seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 gibt es in Berlin wöchentlich Demonstrationen im Kontext mit dem Gaza-Krieg. Zuletzt hatte es auch zahlreiche Proteste bis hin zu Besetzungen an Hochschulen geben.

In dieser Woche hat zudem das Gymnasium Tiergarten seine Abiturfeier abgesagt, nachdem eine Protestaktion bei der Veranstaltung angekündigt worden war. (Tsp, dpa)