Berlin weitet seine Sonderimpfaktion auf weitere Impfzentren in der Stadt aus. Das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung am Donnerstag mit.

Demnach kann jeder Impfwillige ab Freitag auch in den Impfzentren Messe Berlin sowie am Flughafen Tegel und an der Trabrennbahn Karlshorst frei zwischen den Impfstoffen von Biontech und Moderna wählen - unabhängig vom Alter.

Bislang ging das nur im Impfzentrum im ICC. Dort können Berliner:innen seit Montag im Rahmen der Sonderaktion frei entscheiden, mit welchem der beiden Impfstoffe sie sich impfen lassen wollen.

Die Aktion geht noch bis zum 21. Januar. Danach werde laut Gesundheitsverwaltung wieder altersabhängig geimpft. Biontech wird dann also nur noch bei Personen zwischen 12 und 30 Jahren und Schwangeren verwendet. Personen, die älter als 30 Jahre sind, kriegen dann wieder den Impfstoff von Moderna.

Am vergangen Samstagmorgen kündigte die Senatsverwaltung für Gesundheit die Sonderimpfaktion an. Auf Anfrage des Tagesspiegels teilte eine Sprecherin am Samstag mit, es gebe ausreichend Reserven für die Aktion.

Die mRNA-Impfstoffe Moderna und BioNTech/Pfizer wirkten beide sehr gut gegen schwere Erkrankungen, sagte sie weiter. „Wenn es allerdings den einen oder die andere, der oder die bisher noch zögert, zum Impfen bewegt, wenn er oder sie bei dieser Sonderimpfaktion auch Biontech bekommen kann, so ist das gut.“

Auch alle Personen, die bereits in diesem Zeitraum Impftermine im ICC haben, dürften das Vakzin daher frei wählen, hieß es am Samstag. Terminbuchungen sind laut Gesundheitsverwaltung über das Online-Portal oder die Impfhotline möglich. (tsp)