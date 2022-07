Der US-amerikanische Autohersteller Tesla muss offenbar weltweit 59.129 Fahrzeuge der Modelle Y und 3 zurückrufen. Das Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlichte am Mittwoch eine entsprechende Rückrufaktion. Demnach führen Softwarefehler zum Ausfall des sogenannten E-Call-Systems. Zuerst berichtete der rbb.

Es könnten auch Fahrzeuge betroffen sein, die in der Brandenburger Giga-Factory produziert worden sind. Die betroffene Modellreihe Y wird auch in der Tesla-Fabrik in Grünheide hergestellt.

Dem rbb zufolge haben mehrere Nutzer des Online-Forums "Tesla Fahrer und Freunde" in der vergangenen Woche von einem Auslieferungsstopp berichtet. Tesla soll das mit "sicherheitsrelevanten Mängeln" begründet haben. Noch am Montag soll das Kraftfahrt-Bundesamt dem rbb bestätigt haben, dass keine Rückrufaktion zum Tesla-Modell Y laufe.

Das E-Call-System, das laut Kraftfahrt-Bundesamt von den Softwarefehlern betroffen ist, ist nach Angaben des Elektroautoherstellers ein Notrufsystem, das bei einem Unfall oder Notfall automatisch Rettungskräfte alarmiert und Informationen an die Notrufzentrale weitergibt.

Ob von der Rückrufaktion tatsächlich auch Fahrzeuge betroffen sind, die in Grünheide produziert wurden, ist noch unklar. Tesla hat sich bislang nicht geäußert.

Die Aktion betrifft laut Kraftfahrt-Bundesamt Fahrzeuge, die in diesem Jahr gebaut wurden. Besitzern der entsprechenden Fahrzeuge wird empfohlen, den Fahrzeughersteller oder eine Vertragswerkstatt zu kontaktieren. (Tsp)