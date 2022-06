In Friedrichshain sucht die Berliner Feuerwehr nach einer in der Spree untergegangen Person. Das teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Demnach war die Person zuvor offenbar in der Spree schwimmen.

Wie ein Sprecher dem Tagesspiegel sagte, wurde die Feuerwehr um 21 Uhr alarmiert. Bis 22 Uhr konnte die Person noch nicht gefunden werden.

Die Feuerwehr ist mit 40 Kräften im Einsatz. Auch ein Gerätewagen Wasserrettung mit Tauchern wird für die Suche eingesetzt. Unterstützt wird die Feuerwehr auch von Tauchern und Rettungsbooten des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB), der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

Der Sprecher der Feuerwehr warnte davor, ohne Begleitung schwimmen zu gehen. In den vergangenen Wochen kam es in Berlin und Brandenburg immer wieder zu Badeunfällen. Erst am Samstagmittag hatte die Berliner Polizei die Leiche eines 26-Jährigen aus dem Weißen See geborgen. Der Mann war am Freitagabend als vermisst gemeldet worden, nachdem er im See baden war. (tsp)