Vanuatu ist eigentlich einer der gefährdetsten Orte der Welt. Jedenfalls belegt das Land beim Weltrisikoindex seit Jahren den ersten Platz. Die Wahrscheinlichkeit in dem südpazifischen Inselstaat Opfer einer Naturkatastrophe zu werden ist um 47 Prozent höher als beispielsweise in Deutschland. Trotzdem steht der aus 83 Inseln bestehende Staat in der Jahrhundert-Pandemie besser da als fast jedes andere Land dieser Welt.

Die Neuinfektionsrate liegt bei null – der Staat ist coronafrei. Gerade mal eine einzige Infektion wurde seit Beginn der Pandemie der Weltgesundheitsorganisation gemeldet. Schön für die 267.000 Einwohner, die sich nicht mit Lockdowns, Schul- oder Kitaschließungen herumquälen müssen.

Der steigende Meeresspiegel, der droht das Land früher oder später komplett zu verschlucken, ist langfristig ein Problem für das Land, auch Tsunamis sind eine große Gefahr – doch im Corona-Pandemiejahr erweist sich die Insellage als Vorteil. Nur vollständig von wasserumgebene Länder können sich komplett nach außen abschotten.

So zählt auch der Karibikstaat Dominica zu einem der wenigen Orte, an denen es momentan kein Corona gibt. Die Pazifikinsel Nauru ist wegen des Phosphatabbaus in den Siebzigerjahren kaum noch bewohnbar, aber auch hier gibt es keinen einzigen Covid-19-Patienten. Gleiches gilt für die Marshallinseln, die Salomonen, Fidschi, die britischen Jungferninseln, den polynesischen Inselstaat Samoa, die Cookinseln sowie für das französische Überseegebiet Saint-Pierre und Miquelon.

Laut Johns Hopkins Universität gibt es (je nach Abfragetag) etwa 17 Staaten, deren Neuinfektionsrate momentan bei null liegt. Ob diese Angaben bei allen Staaten auch stimmen, ist zu bezweifeln.

Es ist anzunehmen, dass nicht alle der 191 Staaten ihre Zahlen auch immer korrekt übermitteln. Beim Vatikan mag dies noch gut kontrollierbar sein. Keine Neuinfektionen vermelden aber auch Osttimor, Laos und Vietnam. Dabei ist es – nach Einschätzung von Experten – für Länder, die zumindest eine Festlandgrenze haben, so gut wie unmöglich, die Infektionsrate tatsächlich bei null zu halten.

Auf Vanuatu gab es seit Pandemiebeginn nur einen Coronafall - und zwar einen positiv getesteten Einreisenden in Quarantäne. Foto: IMAGO

Dass es in Nordkorea und Turkmenistan 2020 keine einzige Coronainfektion und keine Toten gab, so wie sie es der Weltgesundheitsorganisation gemeldet haben, ist möglich, könnte aber auch Regierungspropaganda sein.

Wie schwierig es ist, das Virus komplett auszurotten, zeigt sich am Beispiel von Island und Neuseeland. Beide verfolgten von Anfang an die Strategie, die Covid-19-Infektionen auf null zu drücken; mit strikten Ausreisesperren, Coronatests und Quarantäneregeln. Beide Länder verzeichnen aber trotz aller Anstrengungen noch Infektionszahlen im niedrigen Bereich.

So haben sie es zwar dadurch geschafft, ihren Bürgern ein weitgehend normales Leben zu ermöglichen, dennoch sind sie nicht davor gefeit, dass nur ein Superspreading-Ereignis das gesamte Land erneut in einen Ausnahmezustand versetzt.

In Wuhan setzen die Menschen die Masken ab, tanzen in Clubs und bewegen sich frei wie lange nicht mehr – wie zuletzt eine Arte-Dokumentation eindrucksvoll zeigte. Doch auch China hat trotz Impfungen, Ein- und Ausreiseverbote das Virus noch lange nicht besiegt.

Für Deutsche ist die Einreise verboten

Die Marshallinseln, Samoa, Fidschi – so traumhaft die meisten coronafreien Orte auch sind – sie lassen niemanden rein und schon gar keine Deutschen. Einzige Ausnahme macht die Insel Dominica, auf die man unter Umständen noch mit einem negativen PCR-Test einreisen darf.

Auch Laos und Vietnam haben komplett ihre Grenzen dicht gemacht. Viele afrikanische Staaten haben geringe Infektionsraten und einige lassen noch Reisende ins Land. In Europa bezweifeln viele, ob die Angaben auch so stimmen. Tansania vermeldet seit dem Sommer keine Infektionen, auch die Insel Sansibar soll virusfrei sein. Das Robert-Koch-Institut stuft den afrikanischen Staat allerdings als Risikogebiet ein.

Auf Fernando de Noronha dürfen nur Touristen einreisen, die schon einmal an SARS-CoV-2 erkrankt waren. Foto: Moreira/dpa

Auf der Suche nach dem covid-19-freien Paradies stößt man auf weitere tropische Inseln, die keine eigenen Staaten sind. Die zu Brasilien gehörende Inselgruppe Fernando de Noronha ist so ein Eldorado.

Während auf dem Festland die Pandemie seit Frühjahr grassiert, verhängte man hier früh eine Ausgangssperre, schottete sich komplett ab. Die wenigen Touristen, die jetzt wieder einreisen dürfen, schwärmen von den menschenleeren Traumstränden. Allerdings ist der Zugang streng reglementiert.

Die meisten Inselstaaten sind für eine Pandemie nicht gerüstet

Nur Menschen, die eine Covid-19-Infektion durchgemacht haben und dies mit einem Antikörpertest nachweisen können, dürfen kommen. Für die wenigsten Deutschen ist diese also eine wirkliche Option. Brasilien lässt zwar noch deutsche Reisende ins Land, bei einer Rückkehr aus dem Hochrisikogebiet ist aber eine Quarantäne angesagt.

Die Bundesregierung rät ohnehin momentan von nicht notwendigen, touristischen Reisen in die meisten Länder ab. Das Einschleppen einer Pandemie hätte für Inselstaaten wie Vanuatu wegen mangelnder medizinischer Versorgung gravierende Auswirkungen. Wer unbedingt raus muss, für den sind die Kanaren eine der wenigen Optionen, ebenso die portugiesische Inselgruppe Madeira und auch Griechenland lässt aktuell noch Besucher zu.