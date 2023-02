Auf Heimweg verschwunden Berliner Polizei sucht nach 12-jährigem Mädchen

Am 10. Februar 2023 ist die 12-jährige Viktoriya Stankovych in Reinickendorf verschwunden. Einen Tag darauf bittet die Polizei Berlin die Bevölkerung mit einem Foto um Mithilfe bei der Suche nach dem Mädchen. Sie soll am Freitag gegen 12.30 Uhr zusammen mit anderen Kindern das Gelände ihrer Schule verlassen haben.

Die Kinder liefen in Richtung S-Bahnhof Waidmannslust. An dem Bahnhof wurde Viktoriya Stankovych zuletzt gesehen. Das Mädchen lebt seit April 2022 als Geflüchtete in Berlin. Sie verfügt nur über sehr geringe Deutsch- und Ortskenntnisse.

Personenbeschreibung

10 bis 12 Jahre alt

braune Augen

schlanke Gestalt

schwarze, lange Haare mit Pferdeschwanz

bekleidet mit einer langen, schwarzen Jacke; dunkler Hose; rosa Stiefeletten und bunt gestreifter Schal

trägt einen Rucksack

Die Kriminalpolizei fragt

Wer hat Viktoriya Stankovych seit dem 10. Februar 2023 gesehen oder Kontakt gehabt?

Wer kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonstige, sachdienliche Hinweise zum Vermisstenfall geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) unter der Rufnummer (030) 4664 – 171 100 oder in jeder Polizeidienststelle entgegen.

Zur Startseite