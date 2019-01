„Wir durchlöchern die Erde auf der Suche nach Metallen für Handys und Co., verheizen klimaschädliche Kohle und schmeißen tonnenweise Plastikmüll ins Meer. Wir gehen mit der Welt um, als hätten wir eine zweite im Keller. Wenn alle Menschen so leben und wirtschaften würden wie in Deutschland, wären Berechnungen zufolge sogar mehr als drei Planeten notwendig“ – so heißt es im Aufruf der BUND-Jugend Berlin zu einer Schülerdemo am morgigen Freitag. Auch die Schülerinitiative „Fridays for Future“ mobilisiert dafür. Wirtschaft, Politik und Bürgerschaft sollten endlich tiefgreifende Schritte zum Stopp des Klimawandels tun.

Angesichts der Dramatik der Lage „gehen wir nicht in die Schule, zur Uni, zur Arbeit“. Aus vielen Städten seien Busreisen von jungen Menschen nach Berlin geplant, nach der Initiative der schwedischen Schülerin Greta Thunberg. Laut Senatsbildungsverwaltung gilt die Schulpflicht, es gebe aber Ermessensspielräume – etwa im Rahmen von Projekttagen zum Klimaschutz. In Berlin startet der Auftaktprotest um 12 Uhr (Bundeswirtschaftsministerium, Invalidenstraße 48), dann Kanzleramt, 13 Uhr; um 13.30 Uhr Kundgebung zwischen Kanzleramt und Bundestag; ab 14 Uhr zurück zum Ministerium, Abschlusskundgebung. In Berlin tagt an dem Tag die Kohlekommission.

