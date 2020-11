In Berlin wollen an diesem Sonntag ab 12 Uhr wieder mehrere Tausend Gegner der Corona-Politik von Bund und Ländern auf die Straße gehen. 5000 Teilnehmer sind zu der als „Schweigemarsch“ bezeichneten Demonstration in Prenzlauer Berg angemeldet.

Gegen 12.30 Uhr trafen jedoch nur schätzungsweise etwa 400 Personen zum Startpunkt der Demonstration an der Bornholmer Brücke ein. Mittlerweile hat der Zug die Bornholmer Straße erreicht. Die Teilnehmer tragen überwiegend Masken und halten Abstand. Die Polizei twitterte sie sei für die heutigen angekündigten Demonstrationen mit etwa 600 Beamten im Einsatz.

Unsere Tagesspiegel-Reporterin vor Ort berichtet von einer starken Polizeipräsenz im Kiez. In der Bornholmer Straße trommeln Anwohner auf Töpfen, um den Protest zu stören. Lautes Triffelpfeifkonzert und Hupen ist zu hören. An der Ecke Schönhauser Straße / Bornholmer Straße haben sich etwa 200 Gegendemonstranten hinter einer Absperrung positioniert. "Schämt Euch!" steht auf einem Transparent.

Ähnliche Aufrufe für Anti-Corona-Kundgebungen gibt es für mehrere deutsche Städte, darunter Eberswalde und Cottbus. Die Initiatoren bezwecken demnach friedliche Demonstrationen.

Zu den Forderungen zählen mehr Selbstbestimmung im Kampf gegen die Pandemie, weniger Einschränkungen durch Regierungsverordnungen und ein Verzicht auf Impfungen. Die Initiatoren sprechen von „permanenten Angstkampagnen“ und äußern Zweifel daran, dass die Wissenschaft beim Thema Corona regierungsunabhängig arbeite.

Einen ähnlichen Aufzug hatte es im Oktober auf dem Kurfürstendamm gegeben. Initiatoren einer Gegendemonstration aus dem linken Spektrum sehen darin eine „Opferinszenierung“, an der sich bekannte Neonazis beteiligten. Sie wollen den „Schweigemarsch“ lautstark stören.

Treffpunkt der unter dem Namen „Schweigemarsch gegen Diskriminierung und für Menschenrechte“ angemeldeten Demonstration ist der S-Bahnhof Bornholmer Straße. Die Demonstration wurde von einer Einzelperson angemeldet. Diese habe von sich aus die Route ein Stück verkürzt, wie die Polizei mitteilte. Sie führt nun über die Schönhauser Allee, die Danziger Straße, die Greifswalder Straße und die Otto-Braun-Straße und endet um 16 Uhr an der Alexanderstraße, wo auch die Kundgebung stattfinden soll. Ursprünglich hätte sie bis zum Großen Stern führen sollen.

Am Mittwoch hatten am Brandenburger Tor mehrere Tausend Menschen gegen die Corona-Politik protestiert. Es gab 365 vorläufige Festnahmen, 77 Polizisten wurden verletzt. (axf/saa/dpa)