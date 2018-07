Feuerwehr und Polizei haben in der Auguststraße in Mitte sechs Häuser vorsorglich evakuiert. Die Straße wurde für den Verkehr komplett gesperrt. Nach einer Havarie an einem Gas-Hausanschluss war gegen 16 Uhr am Montag Erdgas in Kellerräume und eine Tiefgarage geströmt. Rund 50 Personen mussten nach Angaben eines Feuerwehrsprechers vorübergehend ihre Wohnungen verlassen.

Die Feuerwehr konnte eine Zuleitung aufgraben und abdichten, inzwischen wird auch das Leck selbst abgedichtet. Es war durch einen Fehler bei Leitungsarbeiten entstanden. Kellerräume und die Tiefgarage werden noch belüftet. Spätestens gegen 21 Uhr rechnet die Feuerwehr damit, dass die Bewohner in ihre Häuser zurückkehren können.