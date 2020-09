In Deutschland war es früher selbstverständlich, daß Hie Natur rechts war. Bis auf geringe Ausnahmen wurden Tier- und Pflanzenwelt, Wachsen, Blühen und Vergehen als Domäne der Rechtszeitungen betrachtet. Links waren Großstadt und alles, was mit ihr zvusammenhängt. Hingegen konnte man in England den politischen Standort der Natur immer nur sehr schwer feststellen. Im allgemeinen werden dort Mohrrüben und Veilchen so wenig für „Belange" der Rechten angesehen wie moderne Literatur und Berufsstatistiken für 'eine Sache der Linken. Die Natur gilt, wie so vieles andere in diesem Lande, weder als Partei- noch als Fachangelegenheit. Weder beschimpft man sich ihretwegen, noch verweist man sie aus dem Bereich der allgemeinen Bildung in das Ressort des Landwirtschaftsministers. Sie ist für niemanden eine entfernte Bekannte, sondern jeder ist ihr freundlich-wohlwollend zugetan. Soweit es sich um das Grenzgebiet der Schnittblumen und Schoßhunde handelt, gehört die Natur zu der kleinen überlebenden Luxusschicht und ist rechts. Im übrigen halten sich Zeitungen aller Richtungen neben dem Theaterkritiker einen Naturkritiker, vom „Adam" der populären Presse bis zum „Ablauf der Natur" in der „Times". Alle stimmen darin überein, wann Obstbäume zu beschneiden, wann und wo Tomaten zu pflanzen und wie Blumenzwiebeln aufzubewahren sind. Die Wochenzeitschrift der linken Intellektuellen, „The New Statesman and Nation", scheut sich nicht, außer der letzten Ismen-Literatur auch solche Bücher zu besprechen, die von Regenwürmern und Rotkehlchen handeln. Der Dichter und Sozialist Priestley hat sich vor kurzem uneingeschränkt zum Guernseyer Rindvieh bekannt, das er auf seiner Farm zieht. Im Gegensatz dazu war in Deutschland Rindvieh immer rechts.