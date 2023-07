Aus einer Einrichtung verschwunden Berliner Polizei sucht nach Mutter mit Kind

Die Berliner Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach einer Mutter mit Kind. Die Frau ist verhaltensauffällig.

Anna Malinina hat nach Informationen der Polizei am Donnerstagmorgen eine Mutter-Kind-Einrichtung in Heiligensee verlassen. Seither kam sie nicht zurück. Die 31-Jährige soll unter Wahnvorstellungen leiden. Aus der Einrichtung ist sie den Angaben nach ohne Kinderwagen, übliche Dinge und Nahrung gegangen.

Ihr Sohn John ist neun Monate alt „und kann bisher weder sprechen noch laufen“, teilte die Polizei mit. Er hat dünne, helle Haare. Seine Mutter ist 1,64 Meter groß und von schlanker Gestalt. Ihre Haare sind schulterlang und blond gefärbt. Ihre Augen sind braun. Sie spricht Russisch und Englisch.

Die Polizei fragt:

Wer hat die Beiden seit dem Morgen des 20. Juli 2023 gesehen und kann Angaben zum gegenwärtigen Aufenthaltsort der Vermissten machen?

am 20. Juli 2023 zwischen 2 und 5.45 Uhr in Höhe Erich-Anger-Weg in Heiligensee bemerkt, dass eine Mutter mit Baby eingestiegen ist? Wer kann weitere sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt sie unter Telefon (030) 46 64 91 24 44 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen. Ansonsten nehmen jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache alle Tipps an. (Tsp)