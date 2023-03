Aus für Strom und Gas Ab 2024 keine neuen Heizungen - was es Verbraucher kostet

Betriebsverbot für Heizkessel (1) Heizkessel, die mit festem fossilen oder mit einem flüssigen oder gasförmigen Brennstoff beschickt werden, dürfen nach Ablauf von 30 Jahren nach Einbau oder Aufstellung nicht mehr betreiben werden

nicht anzuwenden auf Niedertemperatur- und Brennwertkessel, bis (verschiedene Fristen):

Bis Ende 2026 (vor 1990 eingebaute eizkessel) ... bis Ende 2033 für Kessel, die nach Ende 2001 eingebaut.

Heizkessel dürfen längstens bis zum 31. Dezember 2044 mit fossilen Brennstoffen betrieben werden.“

Erfolgt ein Eigentümerwechsel nach Ablauf der Frist nach Absatz 1, darf der neue Eigentümer den alten Heizkessel noch längstens zwei Jahre nach dem Eigentümerwechsel betreiben.

Nach einer Heizungshavarie kann einmalig und höchstens für drei Jahre übergangsweise eine alte Heizungsanlage ausgetauscht und eine neue Heizungsanlage zum Zweck der Inbetriebnahme eingebaut oder aufgestellt und betrieben werden, die nicht die Vorgaben des § 71 Absatz 1 erfüllt.

Bis zum Anschluss an ein Wärmenetz

Die 5-Jahres-Frist nach Satz 1 Nummer 1 und 2 verlängert sich auf längstens 10 Jahre, sofern verpflichtet, das Gebäude zu einem angemessenen Preis mit Wärme zu versorgen.

Anschluss an ein Wärmenetz • Einbau einer elektrisch angetriebenen Wärmepumpe • Einbau einer Stromdirektheizung Als weitere Erfüllungsoptionen können nur in Bestandsgebäuden eingebaut werden: • Einbau einer Biomasseheizung auf Basis von nachhaltiger Biomasse, bei fester Biomasse in Verbindung mit Solarthermieanlage oder einer Photovoltaikanlage und einem Pufferspeicher • Einbau einer Heizungsanlage auf Basis von Biomethan oder grünem Wasserstoff oder Derivaten davon • Einbau einer Wärmepumpen-Hybridheizung, bei der der EE-Anteil mindestens 65 Prozent betragen muss, während der verbleibende Energiebedarf mit fossilen Energieträgern gedeckt werden kann. Grundsätzlich kann jeder Neubau so geplant werden, dass der Einsatz von Wärmepumpen oder der Anschluss an ein Wärmenetz unproblematisch sein dürfte.

Heizungsanlagen mit Wasser als Wärmeträger, die nach dem 1. Oktober 2009 eingebaut oder aufgestellt wurden, sind innerhalb eines Jahres nach Ablauf von 15 Jahren nach Einbau oder Aufstellung einer Heizungsprüfung und Heizungsoptimierung zu unterziehen. Heizungsanlagen mit Wasser als Wärmeträger, die vor dem 1. Oktober 2009 eingebaut oder aufgestellt wurden, sind bis zum 1. Oktober 2027 einer Heizungsprüfung und Heizungsoptimierung zu unterziehen.

technischen Parameter optimiert

effiziente Heizungspumpen im Heizsystem eingesetzt

Dämmmaßnahmen von Rohrleitungen und Armaturen Absenkung der Vorlauftemperatur

Hydraulischer Abgleich

Heizungsanlagen, die zum Zweck der Inbetriebnahme in einem Gebäude eingebaut oder aufgestellt werden, müssen mindestens 65 Prozent der mit der Anlage bereitgestellten Wärme mit erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärm

Hausübergabestation zum Anschluss an ein Wärmenetz nach Maßgabe des § 71b, 2. Elektrisch angetriebene Wärmepumpe nach Maßgabe des § 71c, 3. Stromdirektheizung nach Maßgabe des § 71d, 4. Heizungsanlage zur Nutzung von Biomasse oder grünem Wasserstoff einschließlich daraus hergestellter Derivate nach Maßgabe der §§ 71f und 71g oder 5. Wärmepumpen-Hybridheizung bestehend aus einer elektrisch angetriebenen Wärmepumpe in Kombination mit einer Gas-, Biomasse- oder Flüssigbrennstofffeuerung nach Maßgabe des § 71h.

gegenwärtig immer noch bei rund einem Drittel der neuen Gebäude und bei drei Viertel der bestehenden Gebäude fossil betriebene Heizsysteme (insbesondere Erdgas-Kessel) eingebaut.

15 Prozent im Jahr 2021 stagniert der Anteil erneuerbarer Energien an der Bereitstellung von Gebäudewärme

gesetzliche Regelung ist für die Erreichung der ambitionierten deutschen Klimaziele und zur Reduktion der Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen erforderlich.

r Pflicht zur Nutzung von mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien bei jedem Einbau einer neuen Heizung in neuen oder in bestehenden Gebäuden

neuen Vorschrift zur Betriebsprüfung von Wärmepumpen

Heizungsprüfung und Heizungsoptimierung, die insbesondere auch fossil betriebene Anlagen adressiert. Als wesentliche Optimierungsmaßnahme wird ein hydraulischer Abgleich vorgesehen. Eingrenzung auf große Gebäude

Die Neustrukturierung des Betriebsverbotes für fossil betriebene Heizkessel stellt sicher, dass im Jahr 2045 keine fossil betriebenen Heizungsanlagen mehr in Betrieb sind.

„Das Habeck’sche Heizungs-Knock-outs bedeutet nicht nur eine völlige Überforderung von Millionen von Eigenheimbesitzern, es treibt auch die Wohnungswirtschaft in wirtschaftliche Schwierigkeiten“, sagt der Generalsekretär des Wirtschaftsrates, Wolfgang Steiger.

Über 80 Prozent der Wärmenachfrage wird noch durch die Verbrennung von fossilen Energieträgern gedeckt. Dabei dominiert das Erdgas im Gebäudewärmebereich. Über 40 Prozent des in Deutschland verbrauchten Erdgases verbrennen wir jährlich, um unsere Gebäude zu beheizen und mit warmem Wasser zu versorgen. Von den rund 41 Millionen Haushalten in Deutschland heizt nahezu jeder zweite mit Erdgas, gefolgt von Heizöl mit knapp 25 Prozent und Fernwärme mit gut 14 Prozent.

Bei den neu installierten Heizungen betrug der Anteil von Gasheizungen im Jahr 2021 sogar 70 Prozent.

gesetz: diese Pflicht technologieneutral auf unterschiedlichen Wegen erreicht werden kann

ab dem Jahr 2025 jede neu eingebaute Heizung auf Basis von 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Die Regierungskoalition hat vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine entschieden, diese Vorgabe um ein Jahr auf 2024 vorzuziehen.

Gebäudeenergiegesetz (GEG) von 2020 wird verschärft.

Die Wärmewende ist insgesamt mit einem hohen Investitionsbedarf nicht nur für die Heizungsanlagen, sondern auch für die Sanierungsmaßnahmen verbund

durch direkte Zuschüsse, Kredite und durch steuerliche Förderungen unterstützen.

künftig stärker auch auf kapital- und einkommensschwache Eigentümer auszurichten

