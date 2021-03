Die Berliner Verkehrsverwaltung hat die exakten Daten mitgeteilt, an denen die S2 in den kommenden Jahren gesperrt sein wird. Demnach wird es in diesem Jahr nur eine Sperre vom 24. Juni bis zum neunten August geben, also genau in den Sommerferien der Schulen. Betroffen ist die gesamte Strecke der sogenannten "Dresdner Bahn", also der Abschnitt zwischen Priesterweg und Blankenfelde.

In dieser Zeit müssen Fahrgäste in Ersatzbusse umsteigen oder sich Alternativen suchen, zum Beispiel die Regionalbahn ab Blankenfelde. Für den Wiederaufbau der Dresdner Bahn sind mehrere, teilweise halbjährige Sperrungen der S-Bahn erforderlich. Im vergangenen Jahr fuhren mehr als sechs Wochen nur Busse, ebenfalls zwischen Priesterweg und Blankenfelde.

Deutlich längere Sperrzeiten wird es 2022 geben, am härtesten ist der südliche Abschnitt auf Brandenburger Gebiet betroffen. Die gesamte Strecke von Priesterweg nach Blankenfelde wird noch einmal vom vierten April bis zum zweiten Mai 2022 gesperrt. Direkt anschließend, also ab dem zweiten Mai, wird das Stück zwischen Lichtenrade und Blankenfelde gesperrt - bis zum elften Dezember.

Das letzte Stück der Strecke ab Mahlow bleibt sogar durchgehend bis zum 17. April 2023 unterbrochen. Die Stadt Blankenfelde ist also für mehr als ein Jahr ohne S-Bahn. Nach Angaben der Bahn ist das Projekt im Zeitplan. "Die Inbetriebnahme der Dresdner Bahn ist in 12/2025 geplant", teilte Ingmar Streese, Staatssekretär der Verkehrsverwaltung, mit.

Auch südlich von Lichtenrade wird die S-Bahn-Trasse verlegt für die Fernbahn. Foto: Jörn Hasselmann

In Berlin hat der Wiederaufbau der Strecke im Jahr 2018 begonnen, auf Brandenburger Gebiet wird teilweise erst 2022 begonnen. Es entstehen zwei neue Fernbahngleise für Geschwindigkeiten für bis zu 200 Stundenkilometer und eine Verbindungskurve zum Flughafen BER. Damit soll der Flughafen ab Dezember 2025 vom Hauptbahnhof in 20 Minuten erreichbar sein.

Südlich des Kamenzer Damms wird die S-Bahn nach rechts verlegt. Foto: Jörn Hasselmann

Fast 20 Jahre war über den Ausbau in der Öffentlichkeit und durch alle Gerichtsinstanzen gestritten worden. So hatten Anwohner von Lichtenrade einen Tunnel gefordert. Dies hatte die Bahn als zu teuer abgelehnt.

Die S-Bahn-Gleise müssen nach Westen rücken, damit die beiden neuen Fernbahngleise Platz bekommen. Deshalb gibt es so viele Sperrungen. Zudem werden alle Bahnübergänge durch Tunnel ersetzt. Auch dafür müssen die Gleise der S-Bahn mehrfach verschwenkt werden.