Die meisten Auszubildenden in Berlin, die eine Stelle bekommen konnten, sind mit ihrer Ausbildung zufrieden – allerdings fühlen sie sich nicht genügend auf die Herausforderungen der Digitalisierung in ihren angestrebten Berufen vorbereitet. Das geht aus dem "Ausbildungsreport 2019" der DGB-Jugend Berlin-Brandenburg hervor, den der Jugendverband des Deutschen Gewerkschaftsbundes am Dienstag vorstellte.

Dafür wurden ab September 2018 bis zum Sommer dieses Jahres 2000 von insgesamt knapp 65.000 Auszubildenden in Berlin und Brandenburg an ihren Berufsschulen über die Qualität ihrer Ausbildung sowohl in den Betrieben als auch an den Berufsschulen befragt.

Etwa 80 Prozent der Befragten halten die Digitalisierung und Automatisierung für ihren Berufsweg sehr wichtig, doch fast 60 Prozent der Befragten meinen, dass sie nicht gezielt auf die Nutzung digitaler Technologien vorbereitet werden. Die Ausstattung der Berufsschulen wurde kritisch bewertet, teilweise sogar als mangelhaft. "Damit die Schulen nicht von der laufenden Entwicklung abgehängt werden, muss das Land hier investieren", forderte Christian Hoßbach, DGB-Vorsitzender Berlin-Brandenburg.

Auch die Instandhaltung und Wartung von Hard- und Software müsse besser entwickelt werden. Hoßbach schlug zudem vor, eine "zentrale digitale Lernplattform in öffentlicher Hand" zu schaffen, damit vernetztes Lernen zwischen den einzelnen Schulen möglich wird.

Eines der großen Probleme auf dem Ausbildungsmarkt ist laut dem DGB-Ausbildungsreport das "deutliche Missverhältnis" zwischen Angebot und Nachfrage. In Berlin gab es im vergangenen Jahr 15.917 gemeldete Stellen, aber 21.680 gemeldete Bewerber. Somit kämen auf 100 Bewerber nur 73 Ausbildungsplätze. "Das ist eindeutig viel zu wenig", sagte Astrid Oelpenich, Jugendbildungsreferentin des DGB-Bezirks Berlin-Brandenburg.

Es gibt zu wenig Ausbildungsplätze in den Betrieben

Der Grund: Die Betriebe in Berlin bilden zu wenig aus. Bundesweit beteiligt sich Berlin mit 11,3 Prozent an der Ausbildung und liegt damit weit unter dem Bundesdurchschnitt von 19,7 Prozent. "Ausbildungsplätze kosten eben auch Geld, und viele Betriebe wollen das nicht ausgeben oder sind auch zu bequem da mehr zu tun", schildert Christian Hoßbach. Doch damit werde der Fachkräftemangel in der Stadt immer größer.

"Die Betriebe müssen anfangen, endlich ihre Fachkräfte selbst auszubilden", sagt Hoßbach. Als Beispiel nannte er dafür die Industriebranche. "Hier sehen wir leider nur überschaubare Erfolge." Lediglich 900 Verträge seien im Vorjahr mit Auszubildenden in der Industrie geschlossen worden. Auch Daimler und Siemens böten jungen Menschen weniger Stellen an als zuvor. "Der Trend ist leider nicht positiv", sagte Hoßbach.

Der Report macht deutlich, dass die Zufriedenheit der jungen Menschen, die eine Ausbildung machen, in größeren Betrieben höher ist als in kleineren mit bis zu 250 Beschäftigten.

Vor allem Chemielaboranten und Verfahrensmechaniker sind sehr zufrieden, aber auch Industriemechaniker und Mechatroniker sowie Kaufleute. Am wenigsten glücklich mit ihrer Berufsausbildung sind Kaufleute im Einzelhandel, Köche und diejenigen, die im Hotel- und Gaststättengewerbe arbeiten. Hier seien insbesondere die vielen Überstunden ein großes Problem.

In allen Branchen zeige sich, dass viel zu viele Auszubildende noch immer Tätigkeiten ausüben müssen, die "ausbildungsfern" seien: Kaffee kochen, Kisten schleppen oder Regale einräumen. Je unzufriedener die Nachwuchskräfte sind desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihre Ausbildung mittendrin abbrechen. Auch das nannte DGB-Bezirkschef Hoßbach als großes Problem.

Hier seien auch die Kammern gefragt, die Betriebe zu unterstützen, damit sie ihre Auszubildenden qualitativ besser betreuen.