Am Bahnhof Zoo drängen sich am Dienstagmorgen die Menschen. Koffer klackern, genervte Flüche. Es dauert Minuten, bis alle Fahrgäste den RE2 aus Nauen verlassen haben. Alle wollen umsteigen.

Auf Busse, S-Bahnen oder andere Verkehrsmittel. Denn es fahren seit Dienstag keine Regionalzüge mehr auf der Stadtbahn - und das für die nächsten sechs Wochen.

Obwohl die Sperrung wegen Bauarbeiten seit langer Zeit angekündigt ist, gibt es zumindest am Zoo weder Durchsagen noch Info-Tafeln. Besonders Touristen laufen verwirrt auf den Bahnsteigen umher, fragen sich durch. In der Stadtbahn herrscht Gedränge, besonders zwischen Hauptbahnhof und Zoologischem Garten. Die Bahn rät dennoch, auf die S-Bahnen (S3, S5, S7, S9) auszuweichen.

„Ein Busersatzverkehr ist eingerichtet. Aber wegen der Stadtlage sind die Busse verspätungsanfällig“, sagte ein Bahnsprecher am Dienstagmorgen.

Der S-Bahn-Takt werde während der Bauarbeiten, die bis zum 14. Oktober geplant sind, nicht erhöht. Dafür gebe es bei nur zwei Gleisen keine Kapazität, hieß es von der Bahn. Wegen der Umstiegszeiten müssten Bahnkunden mehr Zeit einplanen. Einige Bahnlinien sind bereits ab den Bahnhöfen Charlottenburg und Friedrichstraße unterbrochen.

Die Folge: Bereits in Albrechtshof am westlichen Berliner Stadtrand sind die Züge voll, auf den Bahnsteigen warten die Pendler. Schon am ersten Tag der Sperrung geht an einigen Orten der Stadt nichts mehr. (mit dpa)