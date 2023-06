Ausflugstipp für Berliner Familien Zu den Riesen-Dinos und Mini-Hörnchen im Tierpark

Der Tierpark Friedrichsfelde ist für Familien immer einen Besuch wert – diesen Sommer aber noch mehr als sonst. Zumindest, wenn man einen jungen Dino-Experten in der Familie hat. Noch bis Oktober stehen 23 lebensgroße Dinosaurier-Nachbildungen auf dem Tierpark-Gelände. Entworfen hat sie der US-amerikanische Paläontologe Don Lessem, der auch an den Jurassic Park-Filmen mitgewirkt hat. Das Besondere: Die riesigen Kunststoff-Echsen bewegen sich, brüllen oder knurren und wirken ziemlich echt. Direkt neben den Maiasauriern gibt es zwei Sandkästen, in denen Kinder mit Bürsten große Dino-Fossilien aus Kunststoff freilegen können. Die Eltern können daneben auf Bänken sitzen und zuhören, wie die kleinen Experten miteinander fachsimpeln, um welche Art es sich handeln könnte.