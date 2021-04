Seit Mittwoch gilt in Berlin an vielen Orten, darunter der Einzelhandel und der öffentliche Nahverkehr, die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Die günstigere OP-Maske oder eine Alltagsmaske aus Stoff reichen nicht mehr aus.

Die FFP2-Masken sind im Handel etwas teurer, die Senatsverwaltung für Soziales verteilt jedoch insgesamt 1,6 Millionen kostenlose Masken an Menschen mit geringem Einkommen, an Wohnungs- und Obdachlose und an Geflüchtete.

Auch Einwohner:innen mit BerlinPass, Auszubildende, die Ausbildungsbeihilfe erhalten sowie Bafög-Empfänger:innen. Insgesamt hätten rund 600.000 Menschen Anspruch auf die kostenlose FFP2-Maske, teilte die Senatsverwaltung am Dienstag mit.

Die Masken sollen demnach in Einrichtungen der Bezirke, der Wohnungslosenhilfe und in Einrichtungen des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) verteilt werden.

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]

Bislang liegen Informationen von elf der zwölf Berliner Bezirke Informationen zur Maskenausgabe vor. Nur von Tempelhof-Schöneberg gibt es noch keine Informationen. An diesen Orten werden die Masken ausgegeben:

Friedrichshain-Kreuzberg