Tagesspiegel Plus Exklusiv Auswirkungen der Verkehrswende? : Insgesamt weniger Stau-Stunden in Berlin als im Vorjahr

Am deutlichsten war der Rückgang 2022 in Steglitz-Zehlendorf. In anderen Bezirken brauchten Autofahrer dafür länger als zuvor. Die einzelnen Ursachen für Staus wurden nicht erfasst.