Auszeichnung Helene Weigel Theaterpreis für Schauspieler Max Gindorff

Der Schauspieler Max Gindorff wird mit dem Helene Weigel Theaterpreis geehrt. Gindorff erhält die Auszeichnung für seine herausragenden Leistungen in vielen Inszenierungen der Spielzeit 2023/2024, wie das Berliner Ensemble am Donnerstag mitteilte. Die Jury lobte seine Spielfreude und -tiefe: „Er findet sich in unterschiedlichsten Rollen und Spielstätten ein und sucht dabei stets nach eigenwilligen Lösungen, die eine Produktion als ganze voranbringen.“ Die Auszeichnung vergibt der Freundeskreis des Berliner Ensembles für außergewöhnliche künstlerische Leistungen an dem Theater. Der mit 5000 Euro dotierte Preis ist nach der früheren Intendantin Helene Weigel (1900-1971) benannt. Gindorff soll die Auszeichnung in der nächsten Spielzeit erhalten.

© dpa-infocom, dpa:240627-99-552017/2

