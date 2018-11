Nach Auskunft der Polizei ist auf der Stadtautobahn am Sonntagnachmittag ein Auto in Brand geraten. Dadurch wurde auch die Fahrbahn beschädigt, sodass die Ausfahrt Gradestraße und die Zufahrt Oberlandstraße - jeweils in Fahrtrichtung Neukölln / Schönefeld - gesperrt werden mussten. Die Sperrung könne womöglich auch am Montag im morgendlichen Berufsverkehr noch bestehen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagabend.

Die drei Insassen des brennenden A-Klasse-Mercedes konnten sich laut Polizei unverletzt in Sicherheit bringen.