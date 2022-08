An der Obstallee im Stadtteil Staaken in Berlin-Spandau hat in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Auto gebrannt. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, brannte das Auto aus und beschädigte aufgrund der straken Hitze ein weiteres Auto.

Gegen 1 Uhr hatte ein Passant die Polizei und die Feuerwehr gerufen. Laut Polizei konnten die Brandbekämpfer trotz zügig eingeleiteter Löscharbeiten das vollständige Ausbrennen des Wagens nicht verhindern. Die Obstallee war circa eine Stunde lang gesperrt.

Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes (LKA) hat wegen des Verdachts der Brandstiftung die Ermittlungen übernommen.

Die Obstallee liegt in der Spandauer Großsiedlung Heerstraße Nord, der seit mehr als einem Jahr immer wieder von Brandstiftungen betroffen ist. Seit April 2021 gibt es dort laut Polizei eine Zunahme von Bränden. In mehr als 80 Fällen wird geprüft, ob sie auf das Konto derselben Leute gehen.

Im Visier der Polizei steht unter anderem eine Jugendbande – doch alle Anstrengungen, sie zu überführen, waren bisher erfolglos. Auch sollen Jugendliche aus anderen Stadtteilen mit "Bock auf Action" nach Staaken reisen, berichtete Spandaus Jugendstadtrat Oliver Gellert (Grüne) im Spandau-Newsletter des Tagesspiegels. Polizeikreise berichten, dass ein Straßenzug ganz besonders auffällig sei.

Anfang Juli kündigte das Wohnungsunternehmen Gewobag an, ab August Überwachungskameras in Eingangs- und Kellerbereichen sowie Fluren und Treppenhäusern installieren zu wollen, um die Brandstiftungen zu bekämpfen.

Ende März wurde ein nächtlicher Wachschutz eingesetzt. Beim Landeskriminalamt (LKA) ist die Ermittlungsgruppe „Quartier“ eingerichtet worden. (Tsp, dpa)