Am Autobahnkreuz Zehlendorf wird die A 115 am Wochenende komplett gesperrt – von Freitag, 18 Uhr bis voraussichtlich Montag, 5 Uhr. Der Verkehr wird, wie schon mehrfach praktiziert, über die Potsdamer Chaussee abgeleitet und zurück zur Autobahn geführt. Obwohl es provisorische Ampeln gibt, ist mit Staus zu rechnen. Am Kreuz wird eine Brücke abgerissen.