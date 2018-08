Die Arbeiten auf der Rudolf-Wissell-Brücke der Stadtautobahn A 100 werden noch etwas früher fertig als zuletzt geplant: Bereits am Mittwoch statt am Freitag soll es wieder drei Spuren je Richtung geben. Während der Fahrbahnsanierung in den Ferien waren es nur zwei.

Komplettsperrung in der Nacht zum Mittwoch

Vorher gibt es aber nochmals in der Nacht zu Mittwoch eine Komplettsperrung zwischen 20 Uhr und 5 Uhr, um die Baustellenmarkierungen zu entfernen. In der Nacht auf Donnerstag kommt es dann nochmals von 22 Uhr bis 5 Uhr zu Sperrungen auf der A 100 und der A 111.