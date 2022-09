Autobauer will Strategie ändern Tesla setzt offenbar Batterie-Herstellungspläne in Deutschland aus

Der Elektroautobauer Tesla setzt einem Medienbericht zufolge seinen Plan zur Herstellung von Batterien in Deutschland aus. Das US-Unternehmen wolle seine Batterie-Strategie ändern, um von Steueranreizen in den USA zu profitieren, berichtet das „Wall Street Journal“ (WSJ) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

US-Präsident Joe Biden hatte im vergangenen Monat ein neues Gesetz („Inflation Reduction Act“) unterzeichnet, das unter anderem milliardenschwere Steueranreize für E-Autobauer vorsieht. Käufer von E-Fahrzeugen haben demnach Anspruch auf eine Steuergutschrift von 7500 Dollar pro Kauf, wenn die Batterien der Autos bestimmte Kriterien erfüllen. Bei Tesla war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Tesla hatte im März seine Fabrik in Grünheide bei Berlin eröffnet und die ersten Modelle an Kunden übergeben. Derzeit wird auf dem Areal eine Batteriezellenfabrik errichtet, sodass die Batterien der Teslas „Made in Grünheide“ dann direkt vor Ort hergestellt werden. Wann die Batteriefabrik die Produktion aufnimmt, ist bisher nicht bekannt.

Wegen seiner Werbung für Autopilot- und Full-Self-Driving-Funktionen wird der Autobauer in den USA verklagt. Das Unternehmen habe Kunden in die Irre geführt, hieß es in der angestrebten Sammelklage. (Reuters,Tsp)

