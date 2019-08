Erneut ist in Berlin ein Auto in Flammen aufgegangen: Am Kiehlufer in Neukölln brannte in der Nacht zu Freitag ein Renault vollständig aus. Das teilte die Berliner Polizei am Morgen mit. Ein 61-jähriger Mann, der mit seinen Hunden Gassi ging, habe das Feuer demnach gegen 22.50 Uhr entdeckt und den Notruf gewählt. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) nimmt an, dass ein Serien-Brandstifter laut "RBB" für viele der wiederholten Autobrände verantwortlich ist: "Wir gehen davon aus, dass die nicht politisch motiviert sind, jedenfalls nicht alle", sagte er dem Inforadio. Vielmehr sei ein Serientäter unterwegs. Das stelle man daran fest, in welchen Stadtteilen Berlins Fahrzeuge brennen und welche Modelle betroffen seien. Die Polizei arbeite intensiv an dem Thema: "Klar ist, dass wir was tun müssen, dass wir das nicht einfach hinnehmen können", so Geisel laut "RBB".

Ganz sicher ist sich der Innensenator seiner Sache aber offenbar nicht. Gefragt danach, ob der Umstand ungewöhnlich sei, dass Autos in der ganzen Stadt brennen, sagte Geisel dem Bericht zufolge, "das ist jetzt Spekulation, das kann für wenige Täter sprechen, die unterwegs sind in der Stadt, das kann dafür sprechen, dass es eine ganze Reihe von Tätern gibt".

Nachdem in diesem Jahr bereits hunderte Fahrzeuge durch Brandanschläge brannten oder beschädigt wurden, wurde beim LKA die Ermittlergruppe "Nachtwache" eingesetzt: Diese solle die Fälle kriminalistisch aufarbeiten, "da gibt es auch Anhaltspunkte", sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik kürzlich, ohne diese konkret benennen zu wollen. Zudem sollen Beamte intensiv auf den Straßen präsent sein. Laut Polizei gab es in diesem Jahr bereits über 300 Fälle, in denen Fahrzeuge angezündet oder beschädigt wurden. (Tsp)