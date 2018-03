Wegen versuchten Mordes an einem Berliner Polizeibeamten ist ein Autodieb zu einer Gesamtstrafe von elf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Obwohl der 29-jährige Angeklagte aus Polen bemerkt habe, dass ein Mensch an dem gerade gestohlenen Fahrzeug hing, habe er Gas gegeben, begründete das Landgericht am Montag. Er habe aus Verdeckungsabsicht gehandelt. Szymon R. habe den Polizisten „loswerden, abschütteln“ wollen. Dabei habe er erkannt, dass der Mann zu Tode kommen könnte.

Mit drei Komplizen auf Diebestour

Der als Autodieb vorbestrafte R. war im August 2015 mit drei Komplizen in Lichtenberg auf Klau-Tour, als sie von Polizisten überrascht wurden. Ein 54 Jahre alter Beamter hatte durch die geöffnete Fahrertür in den Wagen gegriffen und sich an der A-Säule festgehalten. Rund 70 Meter weit soll R. den Geschädigten mitgeschleift haben. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er bis heute nicht dienstfähig ist. Der Anwalt des Beamten sagte, das Urteil sei „ein Signal, dass Gewalt gegen Polizisten in Berlin konsequent geahndet wird“.

Gericht geht über Antrag des Staatsanwalts hinaus

Das Gericht ging mit dem Urteil über den Antrag des Staatsanwalts hinaus, der neuneinhalb Jahre Gefängnis unter anderem wegen versuchten Totschlags verlangt hatte. Der Verteidiger hatte keinen konkreten Strafantrag gestellt. Der Angeklagte hatte gestanden. Er habe vor der Tat Drogen konsumiert und sei bei dem Geschehen „wie in einem Tunnel“ gewesen. Er bereue sein Verhalten zutiefst.

Szymon R. wurde zudem des schweren Bandendiebstahls und der Unfallflucht schuldig gesprochen. Das Gericht ordnete auch eine vierjährige Führerscheinsperre an. Nach einer Haftzeit von einem Jahr und acht Monaten soll R. laut Urteil, in dem eine verminderte Schuldfähigkeit wegen Drogenkonsums berücksichtigt wurde, in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Mehr zum Thema Berlin-Lichtenberg Polizist mitgeschleift und schwer verletzt

Die Gewerkschaft der Polizei begrüßte das Urteil. "Auch wenn dieses Urteil nicht dazu führt, die körperlichen wie seelischen Wunden unseres Kollegen zu heilen, ist diese Strafe doch ein sehr deutliches, aber eben auch absolut angemessenes Signal unseres Rechtsstaates auf einen versuchten Mord."