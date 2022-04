Ein Mann hat in Berlin-Marzahn mit seinem Auto ein Kind angefahren und dabei lebensgefährlich verletzt. Das elfjährige Kind sei am Dienstagnachmittag beim Überqueren der Landsberger Straße angefahren worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Rettungskräfte der Feuerwehr behandelten das Kind demnach vor Ort und brachten es zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Laut Polizei besteht nach ersten Zeugenaussagen der Verdacht, dass der 59-jährige Autofahrer bei Rot über die Ampel gefahren war. (dpa)