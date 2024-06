Unbekannter gibt Gas und flüchtet Radfahrer in Berlin von Auto angefahren – lebensgefährlich verletzt

Nachdem er von einem Auto angefahren wurde, kämpft ein 45 Jahre alter Radfahrer im Krankenhaus ums Überleben.

Wie die Polizei mitteilte, überquerte der Mann am Donnerstagabend in Berlin-Köpenick mit seinem Rad den Müggelheimer Damm vom Waldnesselweg kommend in Fahrtrichtung Erwin-Bock-Straße. Dabei fuhr ihn ein von links kommendes Auto an, das stadtauswärts unterwegs war.

Der Radfahrer wurde durch die Luft geschleudert und stürzte hinter dem Fahrzeug auf die Fahrbahn. Der Fahrer oder die Fahrerin des Wagens beschleunigte nach dem Zusammenstoß Zeugenaussagen zufolge stark, fuhr davon und entkam unerkannt.

Der 45-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und liegt seither auf der Intensivstation. (dpa, Tsp)