Vier verletzte Polizisten und zwei stark beschädigte Einsatzwagen sind das Resultat einer geplanten Überprüfung eines Tatverdächtigen im Bezirk Spandau. Dieser war Mittwochnacht mit einem Audi in Spandau unterwegs und zuvor von den Beamten dabei beobachtet worden, wie er sich an der Seitentüre eines Transporters zu schaffen machte.

Der Mann wurde gegen 22.20 Uhr von zwei Polizeistreifen in seinem Wagen in Hakenfelde gestoppt. Der Aufforderung, seinen Wagen am Fahrbahnrand an der Kreuzung Neuendorfer Straße Ecke Eiswerderstraße abzustellen, kam er nicht nach.

Stattdessen legte er den Rückwärtsgang ein und rammte zunächst den hinteren und anschließend den vorderen Polizeiwagen. Die Polizisten konnten die Verfolgung nur mit einem Fahrzeug fortsetzen.

Der Tatverdächtige flüchtete zunächst weiter in seinem Auto, bevor er dieses an einer Kreuzung auf der Müllerstraße plötzlich verließ und durch den Koeltzepark davonrannte.

Die Durchsuchung des Parks blieb erfolglos. Das Fluchtfahrzeug wurde sichergestellt und die Spuren entsprechend gesichert.