Die Berliner Grünen wollen beim Klimaschutz eine „deutliche Schippe drauflegen“ und haben dazu einen Forderungskatalog vorgelegt. Um das Klima entschlossen zu schützen, sei jetzt „radikales“ Handeln nötig, heißt es in einem Antrag für einen Parteitag am Samstag.

Darin listet die Parteispitze Dutzende Maßnahmen auf, darunter eine City-Maut, eine Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung und höhere Preise für das Anwohnerparken. Die Grünen setzen sich auch für eine Pflicht zur Fassadenbegrünung bei Gebäuden ab acht Stockwerken ein - in dem Fall soll nach ihrem Willen ein Fünftel der Fassadenfläche bepflanzt werden.

SPD lehnte 2017 eine City-Maut kategorisch ab

Schon im April hatte die Grüne Verkehrssenatorin Regine Günther gesagt, dass man so eine Abgabe für Autofahrer „über kurz oder lang“ diskutieren müsse. Kurz zuvor hatte sie mit dem Satz „Wir möchten, dass die Menschen ihr Auto abschaffen“ für heftige Reaktionen gesorgt.

Der Grüne Parteichef hatte damals gesagt, dass die City-Maut ein Thema für die Grünen sei – allerdings nicht für diese Legislaturperiode.

Vor zwei Jahren legten der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und SPD-Fraktionschef Raed Saleh ein Papier vor, dass die Einführung einer City-Maut kategorisch ausschloss.

London, Stockholm und Mailand haben bereits eine City-Maut. New York kündigte im April an, auch so eine Abgabe einführen zu wollen. Damals hat der Tagesspiegel ein Pro und Contra veröffentlicht – die Argumente finden Sie hier. (Tsp,dpa)